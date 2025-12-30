Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La cita más dulce de Villanueva, en Cangas de Onís: éxito del concurso de bizcochos

Un momento de la valoración del jurado.

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

El concurso de bizcochos de Villanueva, desarrollado en la tarde del sábado en la ribereña localidad canguesa, resultó todo un éxito. Casi una veintena de preparaciones optaron a esta cita en la que se valoraba el sabor, la presentación y la originalidad.

La cita tuvo lugar en La Bolera y sirvió para reunir al vecindario en torno a los dulces. No faltó el chocolate y los villancicos para una jornada de lo más navideño.

Un momento de la valoración del jurado.

