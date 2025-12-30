La cita más dulce de Villanueva, en Cangas de Onís: éxito del concurso de bizcochos
El concurso de bizcochos de Villanueva, desarrollado en la tarde del sábado en la ribereña localidad canguesa, resultó todo un éxito. Casi una veintena de preparaciones optaron a esta cita en la que se valoraba el sabor, la presentación y la originalidad.
La cita tuvo lugar en La Bolera y sirvió para reunir al vecindario en torno a los dulces. No faltó el chocolate y los villancicos para una jornada de lo más navideño.
