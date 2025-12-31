Rescate de montaña hasta en el último día del año en Asturias: un hombre quedó enriscado en el Pico Escamelláu, en Cabrales

Rescate de montaña hasta en el último día del año en Asturias. Bomberos de Asturias, a bordo de un helicoptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias, tuvieron que intervenir este miércoles para socorrer a un hombre que quedó enriscado en el Pico Escamelláu, en el concejo de Cabrales.

El 112 recibió el aviso a las 13:34 horas. En la llamada, se explicó que el montañista estaba practicando escalada en hielo y que no podía descender de donde estaba. En el aviso ya se detalló que el varón se encontra en buen estado.

De inmediato, se movilizó al equipo de rescate. Una vez en la zona, mediante una operación de apoyo de patín de la aeronave, un bombero-rescatador accedió al afectado. Juntos pudieron subir al helicóptero y el hombre fue trasladado hasta su coche en Sotres. A las 14.48 horas el equipo de rescate informa de su regreso a base. El SEPA informó del operativo tanto al 112 de Castilla y León como la de Cantabria.