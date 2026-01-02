Buen papel de la AD Playas de Llanes en la Copa de España de Voleibol

El AD Playas de Llanes participó un año más en la Copa de España de Voleibol, una de las competiciones más importantes del calendario nacional en categorías de base, celebrada durante el periodo navideño y que reunió a clubes de toda España. El club llanisco estuvo representado en esta edición por cuatro equipos, confirmando el crecimiento y la solidez del trabajo de cantera desarrollado en las últimas temporadas.

En Valladolid, el AD Playas de Llanes compitió en categoría alevín, donde el equipo llanisco Alevín-2 finalizó en la vigesimotercera posición, en un torneo de alto nivel competitivo. Asimismo, en la categoría Infantil 2B, el AD Playas de Llanes firmó una excelente actuación al proclamarse subcampeón, logrando uno de los mejores resultados del club en esta edición de la Copa de España.

Por su parte, en Guadalajara, el club participó en las categorías Junior y Juvenil, alcanzando el 4.º puesto en categoría Junior y el 7.º puesto en categoría Juvenil, completando una participación muy positiva a nivel global. Más allá de los resultados deportivos, la Copa de España supone una experiencia formativa de gran valor para las jugadoras, que pueden medirse ante los mejores equipos del panorama nacional y seguir creciendo en valores como el esfuerzo, el compañerismo y la superación.

Las deportistas llaniscas recogiendo el premio. / R. J. M. C.

Desde el AD Playas de Llanes "se quiere agradecer el compromiso de las deportistas, cuerpos técnicos y familias, así como el apoyo de patrocinadores, colaboradores e instituciones, fundamentales para que el club continúe representando a Llanes y al voleibol asturiano en competiciones de ámbito nacional".

En Guadalajara Han sido cuatro días en los que 243 equipos, 63 voluntarios, 75 árbitros y 12 miembros de organización han trabajado codo con codo para crear el ambiente más deportivo posible dentro y fuera de la pista. La región ha acogido este año las categorías Senior, Junior, Juvenil y la recién estrenada Máster. Ocho pabellones alcarreños han abierto sus puertas para los equipos (Las Lomas, Salesianos, Doncel, David Santa María, Brianda, Álvar Fáñez, Pedro San Vázquez y el Palacio Multiusos), pero el vóley ha llegado más allá de la ciudad alcarreña. Los municipios de Chiloeches, Alovera, Yunquera, Valdeluz, Azuqueca de Henares, Torija y Meco se han volcado de la misma manera con la competición, siendo sedes de numerosos encuentros.

En las cinco categorías de Juvenil Femenina hubo disparidad de resultados. La final de la Juvenil Femenina 1 no quería acabar, con dos equipos que se dejaron todo en la pista. Fue un 2-1 con un tie-break que terminó 19-17 a favor de las chicas de VP Madrid Amarillo frente a las de CV Vall d'Hebrón Sigma. CV Albacete fueron terceras. En la Juvenil Femenina 2, las triunfadoras fueron las jugadoras de CV Leganés, aunque sus rivales de RGC Covadonga A apretaron los dos sets que compitieron (0-2). Club Voleibol Torrelavega se llevó un disputado bronce. Curiosamente, en la categoría Juvenil Femenina 3, las de RGC Covadonga C vengaron a sus compañeras y se llevaron el oro para el Norte tras un 2-1 frente a DSC Sant Cugat C. De la misma manera, CID Jovellanos B consiguió el tercer puesto que sus compañeras del otro Juvenil Femenino no habían logrado conseguir.

La final de Juvenil Femenino 4 fue otra final de tiebreak después de dos primeros sets muy descompensados a favor de ambos participantes. Fue CV Motilla quien se llevó la copa ante CD San José Jesuitas Rojo con ESVOL A como terceras. Por último, en Juvenil Femenino 5 triunfó Sant Adrià. El CV Sant Adrià Amarillo logró con contundencia su título venciendo a Stars Sport Madrid Amarillo, que se llevó una meritoria segunda posición. El CV Sant Adrià Lila se llevó el bronce.

En Valladolid, tras cuatro días de emocionante competición en nueve pabellones de la ciudad, con su epicentro en el Polideportivo Pisuerga. El histórico recinto vallisoletano vivió el fin de fiesta, tras una intensa mañana de finales, con la esperada entrega de trofeos a los grandes campeones. Los 208 equipos participantes completaron los últimos encuentros del torneo para definir la clasificación final y poner el punto final a cuatro espectaculares días que han convertido, una vez más, a Valladolid en la ciudad del vóley.

En la competición Alevín Femenina 1 el triunfo fue para Astillero A tras derrotar a Escola Voleibol Sant Joan (2-0), mientras que la medalla de bronce fue para CV Leganés A tras su victoria sobre CV Esplugues A (2-0). Por su parte, en la competición Alevín Femenina 2 CV Leganés C se llevó la final por 1-2 ante CD las Flores Sevilla y el tercer puesto fue para Voley Doñana Almonte.

En el caso de los chicos, con solo una categoría Alevín, fue CV Leganés quien se alzó con el título tras batir a Wefferent Mintonette Almería en la final (2-0). Tercero fue Conqueridor Valencia, vencedor de la lucha por el bronce contra Sporting Río Duero Soria (2-1).

En las categorías infantiles, CVS Fustes Can Vaquer Soller se impuso a CV Esplugues para llevarse el título de Infantil Femenino 1A en un gran partido decidido en el tie break (2-1). Más clara fue la victoria del tercer clasificado, DVS Sant Cugat A, sobre Hospital Latorre Sporting Santo Domingo CV Soria (2-0).

En la categoría Infantil Femenino 1B fue Voley Playa Belich San Pedro del Pinatar quien se llevó el título tras batir 2 -0 a Maristas Burgos A en el Polideportivo Canterac. El podio lo completó Sierra Elvira Las Gabias tras ganar también por 2-0 a CD Las Flores Sevilla Morado.

Club Voleibol Torrelavega venció a Intervoley Fuenlabrada en la final del campeonato Infantil Femenino 2A (2-0) y Club Voleibol Alcalá Scolatrip se llevó el tercer puesto con su victoria sobre Indescar Zaragoza (2-0).

La Infantil Femenina 2B la conquistó VCV Ferrari tras batir a AD Playas de Llanes. Por su parte, Voley Doñana Almonte batió a Licenciados Reunidos B (2-0) para subirse al tercer cajón del podio.