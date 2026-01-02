Máxima alerta en las carreteras asturianas: hay alto riesgo de aludes por la "nevadona" que la Aemet prevé para Reyes

Otra "Filomena", la borrasca que en enero de 2021 causó nevadas históricas en España y principalmente en Madrid, está a punto de llegar a nuestro país. Se trata de una depresión procedente de Escandinavia que dará lugar a la formación de una masa de aire árticoque congelará el Principado, entre otros muchos puntos de la Península. Según la Agencia Estatal de Meteorología, en Asturias podría nevar tanto el día de las cabalgatas como el de Reyes en amplias zonas de la región. Así, los copos podrían llegar a Oviedo, que vivió su última nevada en marzo de 2023.

Riesgo "notable" de aludes

Como consecuencia del temporal, la circulación por las carreteras asturianas se complicará, y mucho. No solo por el cierre de puertos y la obligación de usar cadenas en otros muchos, sino porque la Aemet alerta también de que existe alto riesgo de aludes en los Picos de Europa. El riesgo, precisan, es "notable" desde este viernes hasta el próximo domingo, día en el que será actualizado el boletín de información nivológica. En una escala del 1 al 5, el peligro es del 3.

Dos aludes en los últimos días

Según explica la Aemet, "en los sondeos realizados el 30 y 31 de diciembre, en orientación nordeste y a altitudes de 2.300 y 2.000 metros respectivamente, se observa un manto viejo constituido por grano redondo y grano fino, con costras de rehielo intercaladas. Existe también una capa débil a unos 30-50 cm de profundidad, en algunos casos formada por escarcha, que colapsaba ante un esfuerzo moderado con fractura algo rugosa. En superficie encontramos abundante escarcha sobre una fina capa de nieve reciente". En las últimas jornadas se han observado 2 aludes de fusión, de tamaño pequeño, en orientación sur y en cotas inferiores a 2.000 metros. Así como bastantes bolas en las solanas.

Cota de nieve a 200 metros el domingo

Pero las condiciones meteorológicas empeorarán el fin de semana. Para el domingo se prevé que la cota baje al final del día hasta los 200-300 metros. Lunes y martes, la previsión del tiempo es similar, con temperaturas máximas que no superarán los 8 grados en ningún punto de la región. Asimismo, las mínimas serán de 1 grado en Oviedo, de 2 en Gijón y Llanes, de 3 en Avilés y Navia...

No se descartan aludes de gran tamaño

Para el fin de semana, "se esperan otros 10 cm de nieve nuevos cada día, localmente más, bajando la cota el sábado hasta el fondo de los valles". "El acusado descenso de las temperaturas, con heladas generalizadas, localmente fuertes y persistentes en cotas altas, mantendrá la nieve seca e inestable, por lo que se esperan aludes de nieve reciente a cualquier altitud, de tamaño pequeño o mediano, pero sin descartar alguno grande, principalmente el domingo, cuando las acumulaciones sean mayores, especialmente en cotas altas", advierten.

Además, "el viento irá girando de sur a norte, por lo que se formarán nuevas placas en muchas orientaciones, que con el paso de las horas irán aumentando de extensión y grosor, y que podrán quedar ocultas por las nevadas más recientes y ser difíciles de detectar. Estas estructuras podrán colapsar al paso de una única persona, ocasionando aludes medianos, localmente grandes".