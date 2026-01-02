Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La renovación integral de la carretera del Fitu, presupuestada en 1,65 millones

Las obras permitirán renovar 10,5 kilómetros de la AS-260 en un plazo de siete meses

Decenas de vehículos aparcados en los márgenes de la carretera del Fitu, en una imagen de archivo.

Decenas de vehículos aparcados en los márgenes de la carretera del Fitu, en una imagen de archivo. / Ramón Díaz

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Arriondas (Parres)

El Gobierno de Asturias ha licitado, por un importe de 1.649.129 euros, la renovación integral de la carretera AS-260, conocida popularmente como carretera del Fitu, en el tramo Arriondas-Colunga, que comprende 10,5 kilómetros. El plazo estimado para la ejecución de las obras es de siete meses.

Esta actuación se enmarca en el plan de modernización de infraestructuras que impulsa el Gobierno del Principado y forma parte de los 56 expedientes de gasto anticipado tramitados por la Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias para agilizar proyectos estratégicos.

Mejora del firme

El proyecto contempla la mejora del firme en todo el recorrido, manteniendo el ancho medio actual de la calzada, de 5,60 metros. Previamente, se realizarán trabajos de limpieza integral, que incluyen la adecuación del sistema de drenaje, el reperfilado de cunetas y el desbroce de taludes.

También se sanearán los baldones y se repondrán los elementos deteriorados del drenaje. La obra se completará con la renovación de la señalización horizontal y vertical y la mejora de las barreras de seguridad en todo el tramo.

Obra plurianual

La obra tiene carácter plurianual y se desarrollará entre 2026 y 2027. Está incluida en los presupuestos del próximo ejercicio, que destinan más de 97,2 millones al mantenimiento y mejora de la red viaria del Principado, dentro de la estrategia autonómica para reforzar las infraestructuras públicas y avanzar en la cohesión territorial.

