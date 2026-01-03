Éxito de participación en la Ruta Solidaria del Rey Mago, en Cangas de Onís: reúne a unas 300 personas

Alrededor de 300 personas tomaron parte en la gélida mañana de este primer sábado del nuevo año 2026, con los termómetros marcando 7ºC de temperatura ambiental en la calle del Mercado, sobre las 10.30 horas, en pleno centro urbano cangués, en la tradicional Ruta Solidaria del Rey Mago, que cumplió su decimoprimera edición.

Una caminata popular de 12 kilómetros de trazado que une la ciudad de Cangas de Onís con el santuario mariano de Covadonga con un objetivo claro: apoyar a asociaciones benéficas y comenzar el año caminando juntos por una buena causa.

Camisetas conmemorativas

El recorrido, partió desde los aledaños de la iglesia parroquial Santa María de la Asunción de Cangas de Onís y culminó en el Real Sitio de Covadonga. Previamente a la salida los participantes recibieron camisetas conmemorativas de la marcha solidaria.

Uno de los participantes en la prueba. / J. M. Carbajal

La citada iniciativa, toda una clásica en estas fechas navideñas, combina naturaleza, historia y compromiso social, teniendo como finalidad recaudar fondos para distintas asociaciones benéficas, destinando íntegramente las inscripciones a apoyar a personas y colectivos en situación de vulnerabilidad.

Servicio de autobús

La inscripción tenía un coste de 15 euros e incluía la participación en la ruta, avituallamientos durante el recorrido, camiseta conmemorativa, servicio de autobús de regreso a Cangas de Onís y la contribución directa a las entidades solidarias colaboradoras. Buena parte de los participantes llegaron a la vieja capital del Reino de Asturias desde diversos puntos de la comunidad autónoma cargados con regalos y obsequios.

Reparto de camisetas. / J. M. Carbajal

Asimismo, desde la organización subrayaron "que la Ruta del Rey Mago no es una prueba competitiva, sino una experiencia compartida que invita a caminar sin prisas, fomentar la convivencia y comenzar el año con un gesto solidario que suma desde el primer paso".