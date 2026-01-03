El incierto futuro del Hogar Beceña González de Cangas de Onís, a debate por iniciativa del PSOE este lunes

El Grupo Municipal Socialista (GMS) de Cangas de Onís ha solicitado y conseguido la convocatoria urgente de una comisión informativa para abordar la situación generada tras la salida definitiva de las religiosas de la congregación Carmelitas Mensajeras del Espíritu Santo del Hogar Beceña González, un hecho adelantado por LA NUEVA ESPAÑA que, según esa formación política, supone "un cambio sustancial en la gestión del centro y que ha despertado preocupación entre residentes, familias, trabajadores y la comunidad local".

La petición ha tenido eco: el equipo de gobierno, del PP, ha convocado una sesión extraordinaria de la Comisión Informativa Permanente de Educación, Cultura, Deporte, Juventud, Infancia, Mujer, Política Social, Participación Ciudadana, Empleo y Sanidad para el próximo lunes 5, a las 8.30 horas, en el salón de comisiones del Ayuntamiento. El único punto del orden del día será la situación de la Fundación Hogar Beceña González.

El GMS considera "imprescindible" garantizar "la transparencia" y ofrecer "información completa sobre las medidas que se están adoptando para asegurar la continuidad del servicio y la atención a las personas mayores". Asimismo, juzga necesario "evaluar el impacto inmediato y futuro de la salida de las religiosas, coordinar acciones entre el Ayuntamiento y el Patronato que rige el centro, y escuchar a todas las partes implicadas para definir una hoja de ruta".

"Actuar con rapidez"

La solicitud presentada por el GMS subraya la "urgencia de actuar con rapidez y responsabilidad para evitar consecuencias irreversibles para este recurso social esencial en el municipio"

"El Hogar Camila Beceña es un pilar fundamental para la atención a las personas mayores en nuestro concejo. No podemos permitir que la falta de información y coordinación ponga en riesgo su continuidad. Desde el PSOE exigimos transparencia y soluciones consensuadas para garantizar que este servicio siga prestándose con calidad", ha subrayado Vanesa González Díaz, secretaria general de esta formación política en Cangas de Onís.

La despedida de las cuatro monjas del Hogar Beceña González, con la presencia del párroco local, Diego Macías –quinto por la izquierda–, la hermana Ana Paola –sexta–, la integrante del patronato Berta Escandón –octava–, el Alcalde –primero por la derecha– y los sacerdotes João y Modesto. / Cedida a LNE

"Nuestra prioridad son los residentes y sus familias. Queremos que se escuche a todas las partes implicadas y que se actúe con responsabilidad. Por eso hemos renunciado a la dieta de esta comisión: lo importante no son los intereses políticos, sino la protección de un recurso social esencial para Cangas de Onís", ha añadido la dirigente socialista.

Un referente social y asistencial

La moción del Grupo Municipal Socialista destaca que el Hogar Camila Beceña ha sido "un referente social y asistencial en Cangas de Onís" y pide escuchar a los usuarios, a sus familias, a las trabajadoras y a la dirección del centro.

Las religiosas abandonaron el asilo cangués el pasado 18 de diciembre, poniendo así fin a años de atención y dedicación social y asistencial en el municipio. Las cuatro monjas de las Carmelitas Mensajeras del Espíritu Santo habían llegado al Hogar hace dos años, tras pasar catorce en Covadonga, y ya se han incorporado a otras misiones de la congregación en diferentes países.

El asilo "no corre peligro"

El Hogar Beceña González nació en los años cuarenta del pasado siglo gracias a la generosa iniciativa del matrimonio formado por Camila Beceña y Ramón González, que donaron sus bienes para acoger a las familias más pobres y necesitadas de la zona. Desde sus inicios estuvo dirigido por religiosas y, desde 1978, por la congregación de las Franciscanas de la Madre del Divino Pastora.

El hogar-residencia Beceña-González / J. M. Carbajal

La residencia está siendo gestionada en la actualidad por la Fundación Summa Humanitate, por orden del patronato de la Fundación Beceña González. Un patronato en el que hay dos representantes de la Iglesia y dos del Ayuntamiento y que preside el párroco local, Diego Macías.

Las autoridades municipales subrayaron tras la marcha de las monjas que esta circunstancia no afectará a los residentes, y que el asilo "no corre peligro". Han hecho un llamamiento a la tranquilidad, asegurando que el centro, que atraviesa dificultades económicas y que ha registrado algunos desencuentros en materia laboral, seguirá abierto.