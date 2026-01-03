Jornada de convivencia en el Centro de Día de Ribadesella
Participaron los usuarios, sus familias y las trabajadoras del centro, con motivo de las fiestas navideñas
Los usuarios del Centro Rural de Atención Diurna (CRAD) de Ribadesella celebraron este mediodía una jornada de convivencia con las familias y trabajadoras del centro, con motivo de las fiestas navideñas.
Estuvieron acompañados por sus familiares y degustaron un menú especial de estas fechas. Los familiares compartieron también un aperitivo con las trabajadoras del centro y la responsable del área de Servicios Sociales, Covadonga De Diego. Los usuarios trabajaron en la decoración navideña del centro que luce con los adornos que ellos mismos realizaron.
Al acto también acudió el alcalde, Paulo García, y el concejal de Asuntos Sociales, Santiago Traviesa. El Centro, ubicado en El Picu, cuenta con un total de catorce plazas que están cubiertas.
- Enrique Arnaldo, magistrado del Tribunal Constitucional: 'La política debe apartar sus manos de la justicia
- Nieve en Oviedo a las puertas del día de Reyes: una masa de aire ártico procedente de Escandinavia desplomará la cota en Asturias hasta los 200 metros
- La borrasca 'Francis' y una masa de aire ártico llegan a Asturias con el año nuevo: la Aemet prevé mucha lluvia, frío y nieve en cotas bajas
- Mia Adhara, la primera bebé asturiana del 2026: la pequeña nació en el HUCA media hora después de las Campanadas
- Oviedo inicia una campaña de apoyo a Kuivi Almacenes tras suspender su fiesta de Nochevieja: 'Vivimos instalados en una espiral de surrealismo y, últimamente, de incertidumbre
- Locura por los dulces de una pastelería de un pequeño pueblo de Asturias: colas de hora y media, y música en directo y polvorones de regalo
- Arranque 'tranquilo' y 'sin incidencias' de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo, que incluye restricciones para los coches más contaminantes
- Una familia de Kazajistán, la primera de 2026 en sacarse una foto con el calendario más popular y fotografiado de Asturias