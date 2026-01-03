Jornada de convivencia en el Centro de Día de Ribadesella

Los usuarios del Centro Rural de Atención Diurna (CRAD) de Ribadesella celebraron este mediodía una jornada de convivencia con las familias y trabajadoras del centro, con motivo de las fiestas navideñas.

Estuvieron acompañados por sus familiares y degustaron un menú especial de estas fechas. Los familiares compartieron también un aperitivo con las trabajadoras del centro y la responsable del área de Servicios Sociales, Covadonga De Diego. Los usuarios trabajaron en la decoración navideña del centro que luce con los adornos que ellos mismos realizaron.

Al acto también acudió el alcalde, Paulo García, y el concejal de Asuntos Sociales, Santiago Traviesa. El Centro, ubicado en El Picu, cuenta con un total de catorce plazas que están cubiertas.