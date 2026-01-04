Éxito del triangular solidario de fútbol-base a beneficio de la Asociación "El Ángel de Javi", en Cangas de Onís

Los clubes Arenas del Sella, CD Llanes y Cánicas AC disputaron, este pasado viernes,, en el campo Nuevo Santa Cruz-Manolo Chaso, un triangular de futbol-base solidario a beneficio de la Asociación "El Ángel de Javi", en el que se recaudaron 1.500 euros. A la cita, organizada por el Cánicas AC, en colaboración con el Ayuntamiento cangués, no faltaron el niño ovetense Javi -que entregó los pertinentes trofeos a los capitanes de cada equipo- y sus padres.

Ganó tanto en la categoría alevines como en Infantiles el CD Llanes, siendo segundo en alevines el Arenas del Sella y tercero el Cánicas, AC- Por su parte, segundo en infantiles quedó el Cánicas AC y tercero el Arenas del Sella, cuya final se decidió a los penaltis por el empate (2-2) que campeaba en el marcador tras el tiempo reglamentario. Fue muy emocionante la final de infantiles que se apuntaron los llaniscos.

El principal protagonista de la jornada, Javi, junto a varios jugadores. / R. J. M. C.

Asimismo, en estas fechas navideñas, el acceso al Parque de la Navidad de Cangas de Onís es gratuito, aunque hay una urna para recaudar donativos que serán destinados a favor de la Asociación "El Ángel de Javi", para apoyar la terapia génica contra el síndrome Nedamss. Se trata de una enfermedad rara, progresiva, relacionada con mutaciones en el gen IRF2BPL. Este trastorno afecta el desarrollo del sistema nervioso y se manifiesta a través de la pérdida de habilidades previamente adquiridas (regresión), la presencia de movimientos anormales como rigidez o movimientos involuntarios, la pérdida del habla y convulsiones.