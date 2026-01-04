El frío resta asistentes a la primera "plaza" del nuevo año, en Cangas de Onís
Mucho género se quedó sobre los distintos stands de los vendedores
El mercado semanal de Cangas de Onís, que se celebra cada domingo en los soportales del edificio Palaciu Pintu y sus alrededores, no registró una notable afluencia de turistas y visitantes en el arranque del nuevo año 2026, pues, pese a lucir el sol al filo del mediodía –con apenas 5ºC de temperatura–, se registró escaso movimiento casi en vísperas de la festividad de Reyes. Mucho género se quedó sobre los distintos stands de los vendedores durante esta fría, y un tanto desangelada, jornada del 4 de enero.
