Primera cabalgata que se suspende en Asturias por el temporal "Francis": el resto sigue adelante... de momento

Ilusión, nervios y magia vuelven a recorrer el oriente de Asturias en la antesala de la noche más esperada del año. Las malas previsiones meteorológicas a causa del temporal "Francis" ya han obligado a suspender una cabalgata, la de Llastres, en el concejo de Colunga. La de Ribadesella se ha adelantado dos horas por el mismo motivo.

Las demás, en principio, siguen adelante. Los Reyes Magos participarán, además de en cabalgatas, en recepciones, belenes vivientes y otros actos pensados para todos los públicos. Estos serán los recorridos y horarios previstos.

Amieva

Se podrá disfrutar de un Belén Viviente ubicado en La plaza de La Pastorina, en Pervís, a partir de las 17:30 horas. Además, en la plaza habrá puestos donde degustar diferentes exquisiteces de manera gratuita para los asistentes.

La comitiva real partirá desde Santillán y hará su primera parada en Sames para visitar la residencia de mayores. A continuación, si el tiempo lo permite, los tres Reyes Magos recorrerán Pervís llegando hasta el Belén Viviente, donde escenificarán la adoración. Para terminar se dirigirán a la Casa de la Cultura donde recibirán a todos los niños y niñas que se acerquen.

Cabrales

Los Reyes Magos visitarán Carreña a partir de las 18:30 horas para presidir la cabalgata, en una jornada en la que habrá sorteos, chocolate saliente y sorpresas, según ha anunciado la organización.

Cangas de Onís

Sus Majestades harán su tradicional recorrido por Cangas de Onís saliendo a las 18:00 horas, desde el mercado de ganados y recorrerán la avenida de Covadonga, la calle Mercáu, calle San Pelayo, hasta llegar a la iglesia de Santa María donde les esperará un belén viviente. Después recibirán a los más pequeños en el Ayuntamiento.

Caravia

Los Reyes visitarán a los mayores al Centro de Día a primera hora de la tarde. La cabalgata saldrá de El Francu, en Caravia Baja, sobre las 17:40 horas, para llegar a la carpa instalada en el parque de Prado una media hora después. Allí recibirán a los niños

Hay cuatro carrozas, una para cada rey mago y sus pajes, y otra para el Principe Aliatar. Si el tiempo impidiera salir a las carrozas, se hará un recorrido con los Reyes en coche hasta la carpa.

Colunga

En Colunga se espera la llegada de los Reyes Magos alrededor de las 18:00 horas, tras la que tendrá lugar el saludo real y la atención de SS. MM a los niños y niñas de la localidad.

En Llastres, la Asociación Atalaya de Lastres ha comunicado la suspensión de la cabalgata debido a la previsión de condiciones meteorológicas adversas. La decisión se ha tomado con el objetivo de garantizar la seguridad de todas las personas asistentes, especialmente de los más pequeños. Como alternativa, la organización ha activado una alternativa para que Sus Majestades puedan mantener el encuentro con los niños y niñas. En este sentido, se celebrará una recepción oficial, a las 18:30 horas, en la Iglesia de Santa María de Sabada, donde los Reyes Magos saludarán y atenderán a los asistentes.

Llanes

En Llanes, los Reyes Magos protagonizarán una intensa jornada desde primera hora de la mañana, con visitas a las residencias de Llanes, Pancar y Celoriu. Como marca la tradición en la Villa, Sus Majestades llegarán por mar a las 17.00 horas, A partir de las 19:00 horas tendrá lugar la cabalgata en la capital del concejo. Saldrá de la calle Celso Amieva, junto al instituto, y discurrirá por las calles de la villa hasta el Ayuntamiento, donde Melchor, Gaspar y Baltasar se dirigirán a todos los niños del concejo. Después, SS.MM los Reyes Magos de Oriente recibirán a los niños en la basílica de Llanes.

En Nueva, la cabalgata de Reyes recorrerá el centro de la localidad a partir de las 19:30 horas, comenzando en las antiguas escuelas y finalizando en la iglesia parroquial donde niños y niñas podrán saludar a Melchor, Gaspar y Baltasar.

Posada recibirá a Sus Majestades a las 18:30 horas, con comienzo de la cabalgata en el colegio Don Orione y final de recorrido en la plaza de Parres Piñera, donde SS. MM. los Reyes Magos recibirán al público infantil que quiera saludarles.

Melchor, Gaspar y Baltasar también se desplazarán hasta el Valle Oscuru, donde la cabalgata pasará por Tresgrandas a las 19:30 horas, por Santulalia a las 20:30 horas, por Pielasierra a las 21:15 horas, y por La Borbolla a las 22:00 horas, con entrega de regalos a los niños menores de 10 años en cada iglesia parroquial.

Cabalgata de Llanes 2025 / Ayuntamiento de Llanes

Onís

También Benia de Onís vivirá una tarde especial. Desde las 18:00 horas se podrá disfrutar de un belén viviente mientras se espera la llegada de los Reyes Magos, prevista para las 19.00 horas en la plaza de la localidad. La espera será más llevadera gracias a una chocolatada popular organizada para todos los asistentes.

Parres

En el concejo de Parres, Sus Majestades iniciarán la jornada con una visita a varias zonas rurales a partir de las 11:30 horas. Ya por la tarde, la cabalgata de Arriondas comenzará a las 19:00 horas en el polideportivo municipal, y la recepción real se desarrollará posteriormente en la carpa de Navidad.

Peñamellera Baja

En Panes, los Reyes Magos saldrán a las 19:00 horas del colegio Jovellanos. La primera parada será el Palacio de Herodes, y la segunda, el portal de Belén de Siejo. Después, de vuelta en el Jovellanos, será la recepción a los niños. La cabalgata está organizada por la comisión de fiestas de San Cipriano, con la colaboración del Ayuntamiento.

Piloña

Habrá cabalgatas en Infiesto, Villamayor y Sevares. En el caso de Infiesto comenzará a las 19:30 horas, bajo la organización del Ayuntamiento y de la Unidad Pastoral de la capital piloñesa, con la colaboración de hosteleros y comerciantes del concejo.

En el caso de Villamayor, será a partir de las 18:30 horas, por iniciativa vecinal, con la colaboración del Ayuntamiento, la parroquia rural y Vintage Asturias.

En Sevares, los Reyes Magos de Oriente llegarán a las 19:00 horas y a continuación habrá recepción en la iglesia parroquia. Organiza la comisión de fiestas de San Pedro, con la colaboración del Ayuntamiento.

Ponga

En Beleño, los Reyes Magos irán por todas las casas en las que hay niños repartiendo los juguetes a partir de las 18:00 horas, aunque podrían adelantarse si nieva. Después, la cena de los mozos será en los bajos del ayuntamiento; la de los casados y casadas en Mestas; y la de las solteras, en Sobrefoz. Y, en la medianoche, empezará un baile que se prolongará hasta las 6 de la madrugada.

Ribadedeva

Sus Majestades llegarán a Colombres, si el mal tiempo no lo impide, a las 19:30 horas. Tras la cabalgata por las calles de la localidad habrá una recepción.

Ribadesella

La cita en Ribadesella está prevista para las 17:00 horas, ya que se ha adelantado dos horas por las previsiones de mal tiempo. La cabalgata partirá desde la rula y avanzará por la rotonda del Olivo y las calles Manuel Caso de La Villa, Comercio, Gran Vía y Manuel Fernández Juncos, hasta llegar a la iglesia, donde tendrá lugar la adoración al Niño Jesús. Finalizado este acto, la recepción oficial se celebrará en la Plaza Nueva.

Una vez concluidos los desfiles y recepciones, solo quedará esperar la noche más mágica del año, en la que los Reyes Magos cumplirán los deseos de pequeños y mayores para poner el colofón a estas fiestas navideñas.