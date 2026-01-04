"La residencia de Cangas de Onís no corre peligro, seguirá abierta", subraya el Alcalde, que arremete contra el PSOE

"El hogar Beceña González no corre peligro, seguirá abierto". El alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro, del PP, ha salido al paso de las declaraciones del PP sobre esa residencia de ancianos, reclamando "transparencia" e "información" en torno a la situación generada tras la marcha de las religiosas de la congregación Carmelitas Mensajeras del Espíritu Santo.

"El PSOE de Cangas de Onís conoce muy bien la Fundación, ya que estuvo 16 años formando parte de ella, por lo que me asalta una duda: ¿Durante ese tiempo no se enteraron de que se trataba de una fundación privada?", ha preguntado el Regidor. "¿O es que sí lo saben y lo que intentan, una vez más, uniéndose a Vox, es sacar rédito político, como ya hicieron con el Cine Colón, priorizando sus egos personales y políticos sin importarles el bienestar de los residentes ni de los trabajadores?", ha cuestionado el Alcalde. El Ayuntamiento tiene dos patronos en la Fundación, presidida por el párroco de Cangas de Onís, Diego Macías, y gestionada por la Fundación Summa Humanitate.

"Mala fe"

Porque, según González Castro, salir públicamente "sin haber hablado antes con quien realmente conoce y dirige la fundación, el patronato de la Fundación privada Camila Beceña, demuestra mala fe y una clara voluntad de mediatizar una fundación religiosa por voluntad de su fundadora".

Entrada principal del Hogar de la Fundación Beceña González. / Arzobispado de Oviedo

"No hay constancia de que, durante los últimos acontecimientos en la Fundación Camila Beceña, el PSOE se haya puesto en contacto con su presidente para informarse sobre la gestión de la residencia ni para interesarse por la situación real del centro. Les gusta mucho salir en la prensa aparentando que hacen algo, pero trabajar de verdad por Cangas de Onís les gusta bastante poco", ha afeado el Alcalde.

Llamada a la tranquilidad

"Las hermanas pueden estar orgullosas, porque dejan la residencia mejor en todos los ámbitos de lo que estaba cuando llegaron. Y ha sido gracias a su trabajo, a su implicación, a su interés y a su dedicación. Los residentes y sus familiares pueden estar tranquilos, porque el centro seguirá abierto", ha añadido González Castro.

Este lunes, a instancias del PSOE, se celebrará en el Ayuntamiento una comisión informativa sobre el asilo cangués.