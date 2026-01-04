Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Estos son los premiados en los concursos de decoración navideña de Llanes: dos joyerías se imponen

La fachada de la joyería Cuende, en Llanes.

La fachada de la joyería Cuende, en Llanes. / Ramón Díaz

Ramón Díaz

Ramón Díaz

Llanes

El Ayuntamiento de Llanes ha entregado los premios de los concursos de decoración navideña de escaparates y fachadas de comercios locales. En el concurso de decoración de fachadas ganó la joyería Cuende, por delante de la joyería Llanes, tienda Xelfi y apartamentos El Padrón de Santa Marina.

Entrega de los premios de decoración navideña de escaparates y fachadas de Llanes.

Entrega de los premios de decoración navideña de escaparates y fachadas de Llanes. / Ayuntamiento de Llanes

En la categoría de escaparates y decoración navideña se impuso la joyería Llanes, por delante de Xelfi, estética y bienestar Estrella y panadería Lofer. Entregaron los premios los concejales María del Mar García Poo, José Ramón Amor y Juan Carlos Armas.

