Estos son los premiados en los concursos de decoración navideña de Llanes: dos joyerías se imponen
El Ayuntamiento de Llanes ha entregado los premios de los concursos de decoración navideña de escaparates y fachadas de comercios locales. En el concurso de decoración de fachadas ganó la joyería Cuende, por delante de la joyería Llanes, tienda Xelfi y apartamentos El Padrón de Santa Marina.
En la categoría de escaparates y decoración navideña se impuso la joyería Llanes, por delante de Xelfi, estética y bienestar Estrella y panadería Lofer. Entregaron los premios los concejales María del Mar García Poo, José Ramón Amor y Juan Carlos Armas.
