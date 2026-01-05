Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Un atleta del Oriente, campeón de Asturias de los 5 kilómetros en ruta, en Salinas

El podio de la prueba.

El podio de la prueba. / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Llanes

David Alfonso García, del Club Oriente Atletismo, se apuntó el título de campeón de Asturias de los 5 kilómetros en ruta, prueba dilucidada en la jornada de ayer, domingo, en Salinas, tras completar el recorrido en 14 minutos y 29 segundos. Otros dos atletas que defienden los colores de clubes de la comarca, Ángel Fernández Duarte (COA) y Borja Martínez Rodríguez (La Cerezal Team de Ribadesella), también se subieron al podio en ese mismo Regional, en categoría senior, como segundo (14.41) y tercero (14.54), respectivamente.

