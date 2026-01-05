Dos cangueses, campeones del I Torneo de Reyes de vóley-playa
Martín Chaso Pidal y Paula Dago Fernández, oro
Organizado por el Club Voleibol Cangas de Onís este domingo se disputó en la 'cancha' de vóley-playa, colindante con el pabellón polideportivo "Juan Antonio Vega Díaz", la primera edición del Torneo de Reyes Cangas de Onís, modalidad "Rey de la Pista", desarrollado entre las 11.00 y hasta las 16.00. Se alzaron con el título de este nuevo año 2026 los cangueses Martín Chaso Pidal y Paula Dago Fernández; segundos clasificados fueron Díaz y Peña; completando el podio Rodríguez y Álvarez.
