Dos cangueses, campeones del  I Torneo de Reyes de vóley-playa

Organizado por el Club Voleibol Cangas de Onís este domingo se disputó en la 'cancha' de vóley-playa, colindante con el pabellón polideportivo "Juan Antonio Vega Díaz", la primera edición del Torneo de Reyes Cangas de Onís, modalidad "Rey de la Pista", desarrollado entre las 11.00 y hasta las 16.00. Se alzaron con el título de este nuevo año 2026 los cangueses Martín Chaso Pidal y Paula Dago Fernández; segundos clasificados fueron Díaz y Peña; completando el podio Rodríguez y Álvarez.

Partipantes en la prueba. / J. M. Carbajal