Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incursión de EE UU en VenezuelaFarmacias de guardia AsturiasCabalgatas de ReyesLagos de CovadongaApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

Dos cangueses, campeones del  I Torneo de Reyes de vóley-playa

Martín Chaso Pidal y Paula Dago Fernández, oro

El podio de la prueba.

El podio de la prueba. / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

Organizado por el Club Voleibol Cangas de Onís este domingo se disputó en la 'cancha' de vóley-playa, colindante con el pabellón polideportivo "Juan Antonio Vega Díaz", la primera edición del Torneo de Reyes Cangas de Onís, modalidad "Rey de la Pista", desarrollado entre las 11.00 y hasta las 16.00. Se alzaron con el título de este nuevo año 2026 los cangueses Martín Chaso Pidal y Paula Dago Fernández; segundos clasificados fueron Díaz y Peña; completando el podio Rodríguez y Álvarez.

.

Partipantes en la prueba. / J. M. Carbajal

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents