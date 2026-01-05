Furor de los extranjeros por Covadonga, los Lagos y el Puente Romano: el turismo foráneo se dispara en Cangas de Onís, donde ya deja 95 millones cada año

El sector turístico de Cangas de Onís ha experimentado en los últimos diez años una transformación radical, lo que ha permitido que el concejo se consolide como un destino de proyección internacional, especialmente entre quienes buscan naturaleza, aventura, patrimonio cultural e identidad local.

El balance comparativo entre 2015 y 2025, presentado por el equipo municipal de gobierno, confirma el extraordinario crecimiento del turismo extranjero, cifrado en el 250 por ciento. Y también "la sólida estabilidad del mercado nacional y una clara apuesta por un modelo más diversificado y menos vulnerable a los ciclos económicos internos", en palabras del alcalde, José Manuel González Castro (PP).

Un salto histórico

Gracias a este auge del turismo procedente del extranjero, el impacto económico del sector ha crecido hasta los 95 millones de euros al año, según los cálculos del gobierno local. Los datos revelan un salto histórico, no solo en número de visitantes, sino también en su permanencia.

Las pernoctaciones de viajeros internacionales se han disparado, con crecimientos especialmente intensos en los meses de julio, agosto, septiembre y octubre, en los que prácticamente se duplican las cifras de hace una década. Y es que incluso periodos tradicionalmente más discretos, como abril o junio, registran ya subidas significativas, demostrando "una capacidad creciente para captar visitantes fuera de la temporada alta estricta".

"Hoy tenemos más turistas extranjeros que nunca. Esto permite diversificar nuestra economía, atraer visitantes con mayor capacidad de gasto y reducir la dependencia exclusiva del mercado nacional", destaca el equipo de gobierno municipal, que encabeza González Castro (PP).

En paralelo, el turismo nacional mantiene en el concejo un comportamiento estable, aunque muy concentrado en los meses de verano. Julio, agosto y octubre de 2025 mejoraron claramente los datos de 2015, reafirmando que el municipio, con su capital, el santuario de Covadonga, los Lagos y el conjunto del parque nacional de los Picos de Europa como principales atractivos turísticos, sigue siendo una referencia para el público español en vacaciones.

No obstante, esta persistencia de la estacionalidad es uno de los retos identificados en el análisis. "El turismo nacional continúa siendo nuestro gran pilar, pero sigue muy marcado por la estacionalidad", apunta el Regidor. "El objetivo ahora es desestacionalizar el sector, reforzar los meses que están por debajo de su potencial para que la actividad económica se mantenga estable todo el año", añade González Castro.

Este impulso turístico, añade el Alcalde, ha tenido un impacto directo y tangible en la economía local, generando más ingresos para la hostelería y el comercio, y aportando mayor estabilidad al empleo del sector, según las cuentas municipales.

El número de empresas de alojamiento ha crecido en los últimos diez años un 122 por ciento, pasando de 217 a 481. La oferta de alojamiento ha crecido a la par, con un incremento del 47 por ciento en lo que se refiere al número de plazas hoteleras, hasta alcanzar las 6.273 disponibles actualmente.

El sector de la restauración también muestra una evolución al alza, alcanzando las 121 empresas activas en 2025, con un refuerzo significativo de la oferta gastronómica y hostelera. Además, el destino ha sabido ganar presencia incluso en la temporada baja, con una ocupación óptima en lo que va de este mes y un comportamiento positivo en febrero y marzo, gracias, según los dirigentes locales, "a una combinación de oferta gastronómica, deportiva y de dinamización comercial".

Un destino menos vulnerable

El análisis global que maneja el Ayuntamiento subraya que Cangas de Onís es en la actualidad un destino menos vulnerable que hace diez años, al haber logrado una mayor diversificación de sus mercados emisores: antes dependía casi por completo del turista residente, mientras que ahora el visitante internacional tiene un peso sustancial.

Este "éxito", según el Ayuntamiento, respalda "las políticas desplegadas y marca las prioridades para los próximos años", que pasan por "intensificar la promoción en mercados emergentes, impulsar la desestacionalización con eventos culturales y de turismo activo, y mejorar los servicios públicos para una gestión responsable del crecimiento".

El camino, según los mandatarios municipales, es ahora "seguir avanzando hacia un modelo que reparta mejor la actividad durante todo el año, genere empleo estable y refuerce la convivencia entre vecinos y visitantes".