Guerra política en torno al asilo de Cangas de Onís: "Quieren confundir a la ciudadanía"

El alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro (PP), no ha contestado este lunes a ninguna de las preguntas presentadas por el PSOE sobre el Hogar Beceña González, cuya situación tras la marcha de las religiosas que lo gestionaban está generando un intenso debate político y social. Los socialistas han afeado la opacidad del Regidor y han anunciado que solicitarán una reunión con el patronato que rige el centro

En el transcurso de una comisión informativa municipal, el regidor se ha escudado en que la residencia no es un servicio municipal, sino una fundación privada, "con personalidad jurídica propia, con estatutos propios y con un patronato que es el único órgano legalmente competente para tomar decisiones, gestionar el centro y ofrecer explicaciones sobre su funcionamiento".

"El Ayuntamiento de Cangas de Onís no gestiona el Hogar Beceña González, no nombra a su dirección, no decide sobre su personal ni adopta decisiones estratégicas. Todo ello corresponde al patronato de la Fundación, y esto no es una opinión política, sino una realidad jurídica incuestionable", ha expuesto González Castro, quien ha añadido que exigir al Ayuntamiento explicaciones "sobre decisiones que no ha tomado ni puede tomar no solo es improcedente, sino que genera confusión y falsas expectativas entre los vecinos".

Preocupación social

Sobre la marcha de las religiosas hace unos días, el Alcalde, que ha alabado su labor, ha asegurado que respondió "a una decisión interna de la congregación y de la fundación titular del centro, ajena completamente al ámbito de actuación municipal. No ha sido una decisión del Ayuntamiento ni ha intervenido en ella de ninguna manera".

Por este motivo, ha apuntado que cualquier pregunta sobre al asilo debe dirigirse al patronato de la Fundación Beceña González, "que es el único órgano con capacidad legal para informar, explicar y adoptar acuerdos. Pretender que sea el Ayuntamiento quien asuma ese papel supone trasladar responsabilidades donde no existen, y eso no es hacer política útil, sino confundir deliberadamente a la ciudadanía", ha señalado.

El Alcalde ha indicado que no rehúye "ni el debate ni la transparencia", pero "lo que no puede ser esta comisión es un foro para fiscalizar a una fundación privada, exigir información que el Ayuntamiento no posee o dar a entender que el gobierno municipal oculta datos que legalmente no puede ni debe tener".

"El equipo de gobierno entiende y comparte la preocupación social que genera cualquier situación que afecte a la atención a las personas mayores. Pero la responsabilidad política no consiste en aparentar competencias que no se tienen, sino en actuar con rigor, honestidad y respeto a la legalidad", ha comentado González Castro, quien ha llamado a "arrimar el hombro y trabajar en beneficio de una institución en la que todos coincidimos en que es un servicio muy bueno para Cangas de Onís".

El PSOE lamenta el silencio del gobierno

El socialista Severino Asprón, por su lado, ha lamentado el silencio del Alcalde, que no ha contestado a ninguna de las preguntas que presento en la comisión. Ha destacado que el hecho de que el patronato sea titular de la residencia y responsable de su gestión, y que el Ayuntamiento tenga representantes en ese órgano "desmonta los argumentos del Alcalde" y demuestra que la información sobre el centro es "de interés público", y que es "improcedente" escudarse en que es un servicio "estrictamente privado".

Asprón ha resaltado su "preocupación" por la situación actual y por el futuro del Hogar Beceña González, una preocupación que, según ha afirmado, les trasladan también los vecinos en la calle, así como los residentes, sus familias y las trabajadoras.

Ante la ausencia de explicaciones por parte del equipo de gobierno, el PSOE solicitará una reunión con el patronato de la residencia, al que exigirá "una respuesta contundente, para al menos explicar a la gente de esta residencia, buque insignia en el concejo y en la comarca". Ha destacado que el PSOE ha sido el único grupo político que renunció dietas por asistencia a la comisión.

Entre las diez preguntas que presentó el PSOE figura una sobre la situación económica del centro, otra sobre la implicación municipal para garantizar los fines sociales que cumple y una tercera sobre su futuro y sobre si existe un plan de viabilidad para garantizar su continuidad.

Vox critica el oscurantismo del Alcalde

Ángel Díaz Tejuca, concejal de Vox, ha criticado el "oscurantismo impuesto por el Alcalde, aferrándose como coartada a la forma jurídica de la fundación". Ha indicado que ha acudido a la comisión informativa "por cortesía", porque considera "un error" su convocatoria, como a su juicio se ha demostrado, pues "no ha servido para nada". Lo que procedería, en su opinión, sería "una comisión especial o incluso una convocatoria pleno extraordinario monográfico y con laxitud de tiempos".

Ha recordado que propuso en su día sin éxito al Grupo Socialista la convocatoria de un pleno extraordinario (hacen falta cuatro concejales para solicitarlo, y el PSOE tiene tres representantes y Vox uno). Tampoco apoyo el PSOE su petición de dimisión de la representante del Ayuntamiento en el patronato, Marifé Gómez. En este sentido, califico de "okupa" al Alcalde, puesto que no es miembro del patronato, ni tiene "responsabilidad conferida para estar allí".

Díaz Tejuca ha subrayado que no descarta "ningún escenario", en velada a una posible denuncia por vía judicial para depurar responsabilidades por la situación de la residencia, y ha anunciado que exigirá explicaciones tanto al presidente del patronato, el párroco local, Diego Macías, como "a las autoridades religiosas".

Finalmente, ha subrayado que Vox seguirá "peleando" y yendo "a por todas" en defensa "del buque insignia del legado de Camila Beceña (benefactora cuya donación posibilitó la construcción del asilo), para evitar que ocurre "lo que ya ocurrió con las becas que se entregaban a estudiantes de Cangas, "que se perdieron".