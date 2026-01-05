Incluyen esta milenaria iglesia asturiana en una "Lista Roja" que denuncia el abandono de elementos del patrimonio español

La asociación Hispana Nostra, que persigue dar a conocer, sensibilizar y actuar sobre los elementos patrimoniales del territorio español en riesgo de desaparición, ha incluido en su Lista Roja a la antigua iglesia parroquial de Santa Eulalia de Puertas de Cabrales, que se encuentra en ruinas y en estado de total abandono, pese a que está catalogada como Patrimonio Cultural de Asturias.

El templo, que data del siglo XI, se levanta junto a un tejo en un cruce de caminos. Saqueada, quemada y derruida durante la Guerra Civil aún conserva sus muros principales. Tal y como explica Hispania Nostra, tras aquel episodio, en 1959, se trasladó la ubicación efe la iglesia parroquial al pueblo de Puertas, cesando así allí el culto y siendo trasportados elementos de las ruinas, como la portada y los capiteles.

Peligro de derrumbe

Aún conserva elementos arquitectónicos originales como es la ventana del presbiterio gótica, los mascarones de la alegría y la tristeza, la espadaña, sacristía y los muros perimetrales. "Se encuentra en estado de abandono, muy dañada la estructura de tal forma que está en peligro de derrumbe total perdiéndose elementos tan significativos como la espadaña, restos de pinturas que puedan quedar, mascarones o la misma ventana gótica del presbiterio", destaca Hispania Nostra.

Ruinas de la antigua iglesia parroquial de Santa Eulalia de Puertas de Cabrales. / Hispania Nostra

"Urge concienciar sobre este bien del patrimonio local de Cabrales para concitar iniciativas de protección. Se encuentra en un punto de no retorno, sería necesario llevar a cabo una campaña para que no se venga abajo y se deterioren las ruinas. Es un edificio que pertenece al románico tardío asturiano en el contexto del camino a Liébana y de Santiago por Oviedo", señala la asociación.

La parroquia de Puertas estuvo vinculada al monasterio de San Pelayo así como a los de Villanueva de Cangas de Onís y San Antolín de Bedón, en Naves de Llanes. Este hecho se manifiesta en la toponimia del lugar en casos como La Pontiga los Frailes. Asimismo, en el siglo XVI se cita la presencia de misioneros, o inquisidores dominicos en Puertas que narran la celebración de cultos y ritos precristianos, relata Hispania Nostra.

San Antolín de Bedón, en la Lista Roja

En la comarca oriental de Asturias está incluida también desde 2013 en la Lista Roja de Hispania Nostra la iglesia de San Antolín de Bedón, tras una petición de un grupo de vecinos de Naves. El templo llanisco, construido a finales del siglo XII, fue declarado monumento nacional en 1931 y bien de interés cultural hace unos cuarenta años.

También están en la Lista Roja de Hispania Nostra, entre otros edificios de la comarca: la antigua iglesia de San Pedro de Plecín, en Alles (Peñamellera Alta); el Palacio de los condes de Mendoza Cortina, en Llanes; la casona de Sarmiento, en Cangas de Onís; la Torre de la Jura o del Heredero, en Sotu Cangues (Cangas de Onís); la iglesia de San Cipriano de Infiesto y el Torreón de Lodeña, ambos en Piloña; y el monasterio de Tinamayor, en Pimiango (Ribadedeva).