Sigue la refriega en torno al asilo de Cangas de Onís: el PSOE afea al Alcalde sus ataques por haber pedido información y transparencia

La secretaria general del PSOE en Cangas de Onís, Vanesa González, ha lamentado "profundamente" el tono y el contenido de las últimas declaraciones del alcalde, José Manuel González Castro, sobre el Hogar Beceña González, porque "lejos de aportar serenidad y transparencia, ha optado por el ataque político y la confusión interesada".

Sobre el carácter de la Fundación, González aclara que el PSOE siempre ha sabido que la fundación que rige la residencia privada. "Precisamente por haber formado parte de su patronato durante 16 años, conocemos su funcionamiento, su marco jurídico y su importancia social. Lo que defendemos no es la titularidad, sino el interés público del servicio que presta, con representantes públicos (uno es concejal) y un recurso fundamental para las personas mayores", ha indicado.

"Obligación política y moral"

Vanesa González ha explicado que justificaba "plenamente" la solicitud de una comisión informativa la salida de la congregación religiosa que venía gestionando la residencia y la preocupación de las familias y las trabajadoras. "Ese es el cauce institucional adecuado para explicar con claridad la situación, el modelo de gestión futura y las garantías existentes", ha dicho.

"Conviene recordar algo esencial que el alcalde parece olvidar: el Ayuntamiento de Cangas de Onís tiene representantes en el patronato de la Fundación. Eso significa que el Ayuntamiento forma parte de la toma de decisiones; dispone de información directa y privilegiada sobre la gestión y el futuro del centro; y tiene la obligación política y moral de trasladar esa información con transparencia al resto de la Corporación y a la ciudadanía", ha subrayado González.

Una actuación "inaceptable"

"Por tanto, no es aceptable tratar este asunto como si fuera ajeno al Ayuntamiento o como un tema exclusivamente interno de la Fundación", añade la dirigente socialista, que considera "inaceptable" y "especialmente feo" que el Alcalde "mezcle este asunto con Vox y con el Cine Colón, recurriendo a comparaciones que no aportan nada y solo buscan desviar la atención de las cuestiones de fondo".

En cuanto a las acusaciones de "mala fe" lanzadas por el Alcalde contra el PSOE, Vanesa González ha dicho que pedir información, exigir transparencia y utilizar los órganos municipales "no es mala fe, es responsabilidad democrática. La mala fe sería ocultar información o desacreditar a quien pregunta", ha añadido.

"Una prioridad social"

"Celebramos que se diga que la residencia seguirá abierta, pero la tranquilidad real se consigue con hechos, planificación y explicaciones claras, no con reproches", ha comentado la secretaria general del PSOE cangues, que subraya que esta formación "seguirá defendiendo a los residentes, a sus familias y a los trabajadores", y también exigirá "transparencia" al equipo de gobierno, puesto que está presente en el patronato. "La residencia no es un debate partidista: es una prioridad social para Cangas de Onís", ha concluido González.

Este lunes se celebrará en el Ayuntamiento la reunión de la comisión informativa sobre el asilo cangués, solicitada hace unos días por el Grupo Municipal Socialista.