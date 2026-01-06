El santuario de Covadonga se lleva el premio del Concurso de Belenes "Ciudad de Cangas de Onís"
La iglesia de Corao y El Ovetense completan el podio
El santuario mariano de Covadonga se alzó con el primer premio, en la categoría de entidades, de la vigesimosexta edición del Concurso de Belenes "Ciudad de Cangas de Onís", organizado por el Ayuntamiento cangués en estas fechas navideñas. En segundo lugar quedaría el instalado en la iglesia parroquial de Corao; y en tercera posición, el ubicado en "El Ovetense", en la capital canguesa.
Por su parte, en el apartado de familias, los galardonados en esta oportunidad fueron las siguientes: primero, familia Otero Peri; segundo, familia Paula Quesada y Nacho Tarapiella; y tercero, familia Álvarez Arobes.
