Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incursión de EE UU en VenezuelaFarmacias de guardia AsturiasCabalgatas de ReyesLagos de CovadongaApuñalamiento AvilésSorteo de El Niño
instagramlinkedin

Veinte cabalgatas: los Reyes Magos recorren el oriente de Asturias de punta a punta

Melchor, Gaspar y Baltasar visitaron centros de día, pueblos y villas, acudieron a belenes vivientes y participaron en recepciones con los niños

Cabalgatas en el oriente de Asturias

Cabalgatas en el oriente de Asturias

Ver galería

Cabalgatas en el oriente de Asturias /

Ramón Díaz

J. M. Carbajal

Llanes / Cangas de Onís

Los Reyes Magos han recorrido este lunes la comarca oriental de Asturias de punta a punta. Desde Ribadedeva hasta Colunga, desde Piloña a Peñamellera Baja, Melchor, Gaspar y Baltasar han participado en veinte cabalgatas, acompañados por cientos de personas.

El concejo de Llanes fue el que más cabalgatas acogió, cinco: la villa, Posada, Nueva, Valle Oscuru y Cue, pero además los Reyes visitaron varios centros de adultos. En Piloña acudieron a Infiesto, Villamayor y Sevares, y en Parres, además de en Arriondas, estuvieron en pueblos como Collía, San Juan de Parres y Llames de Parres.

Melchor, Gaspar y Baltasar se atrevieron a subir hasta Beleño, donde poco después de su marcha empezó a nevar. También acudieron a ver a los niños a los concejos de Amieva, Cangas, Onís y Cabrales. Y no se olvidaron de Colunga, Caravia, Ribadesella y Ribadedeva. Incluso viajaron hasta Llastres, donde la cabalgata se suspendió ante las malas previsiones climatológicas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents