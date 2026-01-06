Veinte cabalgatas: los Reyes Magos recorren el oriente de Asturias de punta a punta
Melchor, Gaspar y Baltasar visitaron centros de día, pueblos y villas, acudieron a belenes vivientes y participaron en recepciones con los niños
Los Reyes Magos han recorrido este lunes la comarca oriental de Asturias de punta a punta. Desde Ribadedeva hasta Colunga, desde Piloña a Peñamellera Baja, Melchor, Gaspar y Baltasar han participado en veinte cabalgatas, acompañados por cientos de personas.
El concejo de Llanes fue el que más cabalgatas acogió, cinco: la villa, Posada, Nueva, Valle Oscuru y Cue, pero además los Reyes visitaron varios centros de adultos. En Piloña acudieron a Infiesto, Villamayor y Sevares, y en Parres, además de en Arriondas, estuvieron en pueblos como Collía, San Juan de Parres y Llames de Parres.
Melchor, Gaspar y Baltasar se atrevieron a subir hasta Beleño, donde poco después de su marcha empezó a nevar. También acudieron a ver a los niños a los concejos de Amieva, Cangas, Onís y Cabrales. Y no se olvidaron de Colunga, Caravia, Ribadesella y Ribadedeva. Incluso viajaron hasta Llastres, donde la cabalgata se suspendió ante las malas previsiones climatológicas.
