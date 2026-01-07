Andrín y Villamanín, rima con solidaridad: donan un décimo premiado con la pedrea a la comisión de fiestas del pueblo leonés

La Lotería del Niño ha dejado este año un pequeño pellizco en Andrín, en el concejo de Llanes, que la denominada Comisión de Iluminación del pueblo ha querido convertir en un gesto solidario. Los vecinos han decidido donar los 120 euros correspondientes a uno de los décimos premiados a los afectados de Villamanín por el problema surgido con las papeletas del sorteo de la Lotería de Navidad.

La iniciativa parte del pueblo, ya que, como subraya Silverio Sánchez Suárez, uno de los integrantes del colectivo, "aquí la comisión es todo el pueblo". Cada año, la comisión compra entre 50 y 60 décimos de lotería, una costumbre ligada a la financiación del espectacular alumbrado y la decoración navideña que Andrín instala desde hace tres años y que se ha convertido en un reclamo para vecinos y visitantes.

"Este año tocó algo y decidimos donar uno de los décimos premiados para ayudar a esos chavales de Villamanín", explica Sánchez. El premio ha supuesto unos 120 euros por décimo, una cantidad modesta, pero que supone un mensaje de apoyo. "Hay que ayudar a los chavales jóvenes", añade.

La decisión surgió tras conocer la situación vivida en Villamanín por un error con las papeletas del sorteo de Navidad: se vendieron por valor de diez décimos más de los comprados . "Empatizamos mucho con lo que les pasó, porque nosotros también vendemos lotería todos los años y errores los puede cometer cualquiera", señala. "Son chavales jóvenes, fue un fallo, y los fallos hay que ayudar a solucionarlos".

Ha sido una reacción espontánea del pueblo. "No somos una ONG, lo hacemos porque lo sentimos y porque nos parece mal que se les esté criticando tanto", afirma Silverio Sánchez, que defiende la necesidad de rebajar la tensión y buscar acuerdos. "Lo mejor es arreglarse y dejar las denuncias, porque al final los únicos que ganan son los abogados".

La Comisión de Iluminación de Andrín funciona desde hace tres años y está integrada por prácticamente todo el pueblo, alrededor de 80 personas que colaboran de manera altruista por el bien común de la localidad. Más allá del alumbrado navideño, el colectivo dinamiza la vida social del pueblo durante el invierno. "En Andrín no hay bares ni nada abierto en esa época, y por lo menos tenemos un centro social donde la gente se junta, toma un café y se crea unión, que es lo más guapo", destaca.

El alumbrado y la decoración navideña han ido creciendo año a año y este último fue, según quienes han visitado el pueblo, "espectacular". Se ha registrado una notable afluencia de visitantes. Todo el dinero que se recauda se reinvierte en el proyecto. "Aquí nadie se queda con un duro, todo se guarda para el año siguiente", recalca Sánchez.