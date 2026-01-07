El aparcamiento ideado para mejorar la ordenación de los accesos a los Picos de Europa en Cabrales costará 700.000 euros

El Gobierno de Asturias moviliza 697.016 euros para la construcción de un espacio de acogida de visitantes y un aparcamiento en Arenas de Cabrales, para ordenar la movilidad en uno de los principales accesos al Parque Nacional de los Picos de Europa y avanzar hacia un modelo de turismo más sostenible.

La actuación se articula mediante un convenio entre el Principado y el Ayuntamiento de Cabrales, financiado con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (Next Generation EU), que han presentado este miércoles la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, y el alcalde de Cabrales, José Sánchez.

La firma del convenio. / Gobierno de Asturias

El proyecto contempla la creación de un aparcamiento de unas 150 plazas y un espacio de acogida para visitantes, con el objetivo de ordenar la llegada de vehículos, reducir la presión del tráfico y mejorar la gestión de los flujos turísticos en un entorno natural de alto valor.

Un problema histórico

En este sentido, la vicepresidenta ha subrayado que “esta inversión permite avanzar frente a un problema histórico de aparcamiento y accesos en Cabrales, apostando por una gestión más ordenada de los flujos turísticos en un entorno de altísimo valor ambiental”.

Cabrales es la puerta de entrada al macizo central de los Picos de Europa y uno de los concejos con mayor superficie integrada en el parque nacional. Arenas, como núcleo más poblado, concentra buena parte de la actividad turística y comercial y actúa como punto de acceso a enclaves de gran afluencia como la Ruta del Cares, Bulnes, Poncebos, Tielve o Sotres.

Desde 2024, el Consorcio de Transportes de Asturias opera un sistema especial de transporte público estival que conecta Arenas con los principales núcleos del concejo dentro del parque nacional. La nueva infraestructura permitirá reforzar y hacer más eficaz este modelo, disuadir el uso del vehículo privado y facilitar una movilidad más ordenada.

Una condición imprescindible

Llamedo ha destacado que “ordenar la movilidad no es solo una cuestión de infraestructuras, sino una condición imprescindible para garantizar el equilibrio entre quienes viven en el territorio y quienes lo visitan”, y ha añadido que “el objetivo del Gobierno de Asturias es compatibilizar la actividad turística con la conservación del parque nacional y con la calidad de vida de la población local”.

Tras la firma del convenio, la vicepresidenta ha visitado Asiegu, donde el Gobierno de Asturias impulsa, en colaboración con el ayuntamiento y la comunidad local, la creación de una plaza intergeneracional, una actuación cofinanciada por el Principado con 30.000 euros procedentes del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO).

La visita de este miércoles a Cabrales. / Gobierno de Asturias

Esta intervención permitirá dotar al núcleo rural de un espacio público de encuentro para personas de todas las edades, reforzando la convivencia vecinal, el uso social del espacio común y la calidad de vida en el medio rural. La actuación se enmarca en la apuesta del Gobierno de Asturias por invertir en equipamientos que fijan población, fortalecen la vida comunitaria y generan oportunidades en los pueblos.

Compromiso inversor

La vicepresidenta ha destacado el compromiso continuado del Gobierno de Asturias con el concejo cabraliego, donde se han ejecutado inversiones como la modernización integral del funicular de Bulnes (2 millones), el saneamiento de Carreña y la restauración fluvial del arroyo de la Ría (1,32 millones), la cubierta de la pista polideportiva (250.000 euros), la puesta en marcha de la escuelina de Cabrales (300.000 euros).

“No hablamos de anuncios, sino de inversiones que se encadenan en el tiempo y que ya están mejorando la vida diaria de Cabrales”, ha añadido Llamedo. La vicepresidenta también se ha comprometido a continuar las inversiones en el concejo con el referido aparcamiento de Arenas de Cabrales, la mejora de los accesos a Asiegu (casi 360.000 euros), la rehabilitación de las antiguas escuelas de la localidad para habilitar dos viviendas (80.000 euros) y la finalización del Plan de Sostenibilidad Turística (casi dos millones).