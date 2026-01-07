Entidades y familias mantienen viva la tradición en el XXVI Concurso de belenes de Cangas de Onís

El Concurso de Belenes de Cangas de Onís, que se viene celebrando de forma ininterrumpida desde el año 2020, volvió a poner de manifiesto el arraigo de esta tradición y la fidelidad de unos participantes que, edición tras edición, mantienen vivo el espíritu belenista e innovan cada año, con belenes inclusivos con rampas adaptadas y belenes que abogan por la paz en Palestina.

Participación

El plazo de inscripción permaneció abierto del 4 al 23 de diciembre y en esta convocatoria se registraron un total de quince candidaturas, cinco en la categoría de Familiares (particulares) y diez en la de Entidades y Comercios.

Esta edición contó además con nuevas incorporaciones en la categoría de entidades, con la participación, por primera vez, del belén de la Santa Cueva de Covadonga y del belén elaborado por las monjas de la colegiata de San Fernando, dos propuestas que enriquecieron el conjunto del certamen y evidenciaron su creciente alcance.

Jurado

El jurado estuvo formado por Blanca Bueno Redruello, responsable del Servicio de Cultura del Ayuntamiento de Cangas de Onís, y por Ángel Lueje , colaborador habitual y fiel a este concurso. Entregó los premios la concejala de cultura Lorena Allende. Durante el acto, Bueno Redruello destacó el valor cultural del certamen, subrayando que «es una tradición que no debemos perder, es una tradición muy nuestra», palabras que fueron respaldadas por el reconocimiento al esfuerzo y la creatividad mostrados en todos los belenes presentados.

Premiados

Todos los participantes recibieron un diploma acreditativo, además de premios en metálico a los tres primeros clasificados de cada categoría que van desde los 50 a los 200 euros. Los premiados fueron: en la categoría Entidad, el Santuario Covadonga - Santa Cueva y en la categoría particular, Alfredo Otero que acompañado de su familia y muy contento con el premio asegura: “reinvertiré el dinero del premio en mejorar el Belén del año que viene”

La iglesia de Corao y El Ovetense se llevaron el segundo y tercer premio respectivamente en la categoría entidad. En la categoría familiar el segundo premio fue para la familia Paula Quesada y Nacho Tarapiella y el tercer premio para la familia Álvarez Arobes.

Con esta nueva edición, el Concurso de Belenes de Cangas de Onís reafirma su papel como una de las iniciativas más queridas de la programación navideña local, consolidándose como un espacio de encuentro, creatividad, transmisión de tradiciones entre generaciones y adaptación a los nuevos tiempos.