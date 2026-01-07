Éxito de la campaña navideña de promoción del comercio local riosellano: registró más de 10.000 participaciones
El sorteo repartió más de 8.000 euros en premios que se gastarán en los 73 establecimientos adheridos a la “La Magia de la Navidad está en Ribadesella”
Un total de 10.151 tickets de compra fueron registrados en la campaña navideña de promoción del comercio local “La Magia de la Navidad está en Ribadesella”, que estuvo activa desde principios de diciembre hasta el pasado 5 de enero.
El sorteo se celebró este miércoles, a mediodía, en la Casa de Cultura de Ribadesella y puso nombre a los más de ochomil euros en premios que se sortearon.
La participación en esta iniciativa de promoción del comercio local, que organiza el Ayuntamiento de Ribadesella en colaboración con empresas locales, superó con creces la del pasado año, con un incremento de cuatro mil justificantes de compra más, subidos a la plataforma por un valor igual o superior a diez euros cada uno.
Un premio de 1.000 euros
El único premio de 1.000 euros fue para Rafael Fernández Tresguerres. Los cuatro premios de quinientos euros fueron para: Covadonga Blanco, Juana Casanueva, Teresa González y Patricia Gutiérrez. Además, se sortearon cincuenta premios de cien euros cada uno; y vales descuento de 30 euros de las empresas participantes.
Las compras realizadas dentro de la campaña superaron los 450.000 euros. Los premios deberán gastarse íntegramente en uno o varios de los setenta y tres establecimientos riosellanos adheridos a “La Magia de la Navidad está en Ribadesella”.
Entregaron los primeros vales de la jornada, a tres de las cuatro ganadoras de quinientos euros, los concejales Pablo García y Leticia Cué.
