Inquietud por el futuro, pero normalidad en el asilo de Cangas de Onís: "De momento, todo sigue igual"

"Todo sigue igual, funcionando con normalidad". Los responsables del hogar residencia Beceña González de Cangas de Onís no tienen información de que se vaya a registrar algún cambio tras la marcha de las religiosas que gestionaban el centro. A pesar de la guerra política desatada en torno a la situación económica del asilo y la incertidumbre generada sobre su futuro, el día a día de los residentes sigue "como siempre".

La dirección del centro sostiene que no hay ningún cambio operativo y que la situación actual es de "tranquilidad", aunque reconociendo el vacío que ha dejado la partida de las religiosas. En todo caso, "no es la primera vez que se está un tiempo sin monjas en esta residencia. Ya estuvieron cuatro años sin religiosas", subrayaron fuentes de la dirección.

"Estamos a la espera"

"Estas religiosas estuvieron dos años, y los cuatro años anteriores no hubo religiosas, porque cuando se marcharon las franciscanas de la Divina Pastora, estuvieron aquí cuatro años sin ellas y no pasó nada. Siguió funcionando, hasta que llegó otra congregación de religiosas, las Carmelitas Mensajeras del Espíritu Santo, que estuvieron hasta ahora, y han tenido que irse por cuestiones internas de la congregación", apuntaron las mismas fuentes. "Estamos a la espera de lo que vaya pasando, porque en el día a día, lo único que supone para nosotros (la marcha de las religiosas) es que se nota que no están, se las echa de menos, porque aportaban mucho", añadieron.

Marisa Pidal y su madre Nina Blanco. / MTN

Marisa Zaragoza, que tiene a su marido en la residencia, expresa un sentimiento que comparten otros familiares. "Echaremos en falta a las religiosas porque daban mucha vida, aunque últimamente no se las veía mucho", comenta. No obstante, tiene una evaluación positiva de los servicios actuales. "La residencia funciona bastante bien. Aunque hace algún tiempo hubo quejas porque la comida estaba algo dura, ahora está buena y (los residentes) están a gusto", destaca. "Desde la dirección nos dijeron que iban a meter personal, porque había poco; hay mucha gente de baja", asegura Zaragoza. Es una información que circula informalmente entre los familiares pero que no ha sido comunicada de forma oficial.

Marisa Pidal, hija de la residente Nina Blanco, que lleva desde octubre en la residencia, asegura que les comunicaron la partida de las hermanas y expresa su satisfacción con el trato recibido. "Nos dijeron que marchaban las hermanas y nada más. Particularmente nosotras estamos muy contentas con el trato a mi madre. Espectacular. Las auxiliares, toda la gente muy bien. Está muy bien atendida", asegura.

Información "informal"

Los familiares de los usuarios reconocen que la información que manejan es "informal". Algunos señalan necesidades de personal, bajas sin cubrir, pero sin que exista una comunicación clara desde la dirección o desde el patronato de la Fundación Beceña González sobre esa necesidad y qué se prevé hacer al respecto. Porque la inquietud no está en que algo haya dejado de funcionar, sino en la incertidumbre sobre su futuro.

La gestión de la residencia está en manos de la Fundación Summa Humanitate, por orden del patronato, integrado por dos representantes de la Iglesia y dos del Ayuntamiento, y presidido por el párroco local, Diego Macías.

En este momento están ocupadas 105 de las 115 plazas existentes en el hogar cangués, aunque hay ingresos previstos; el próximo, el día 20 de este mes.