El Principado vuelve a prometer el arreglo de la carretera Puertas-Panes, prometida en 2019, en obras en 2023 y paralizada ese mismo año

Siete años después de la primera promesa, poco antes de las elecciones de 2019, y casi tres años después de que se paralizaran las obras, el Gobierno de Asturias ha vuelto a anunciar una partida para la rehabilitación y mejora de la seguridad de la carretera AS-343, que une Puertas y Panes por Villanueva y el Valle Oscuru, uniendo los concejos de Llanes, Ribadedeva y Peñamellera Baja. En esa ocasión la cantidad comprometida asciende a 1.463.733 euros.

El plazo previsto de ejecución de los trabajos es de 10 meses, por lo que el Gobierno prevé que se desarrollen entre este año y 2027. La actuación, que se ha aprobado como anticipado de gasto para agilizar todo lo posible su ejecución, comprende la rehabilitación integral y la mejora estructural de 10 kilómetros.

Numerosas protestas

El abandono en el que se encuentra esta carretera ha provocado numerosas protestas de los vecinos de la zona, de los usuarios y del PP. Representantes de esta formación política y varios vecinos denunciaban hace diez meses el lamentable estado del vial.

El PP denunció entonces la "mala gestión" del Ejecutivo de Adrián Barbón en relación con esta carretera de titularidad autonómica, ratificada por un informe negativo de Intervención de la Consejería de Fomento que obligó a rescindir el contrato e indemnizar a la adjudicataria varios años después de prometida la obra.

Las obras comenzaron el último día en que se permitían inauguraciones antes de las elecciones de 2023. Se paralizaron tres meses después, cuando se había ejecutado el 18 por ciento.