La VIII Marcha Solidaria "Corre con Galbán", el próximo 22 de febrero, en Cangas de Onís
Una nueva edición de la Marcha Solidaria "Corre con Galbán" tendrá lugar en la ciudad de Cangas de Onís, en su octava edición, concretamente el próximo el 22 de febrero, a las 17.00 horas. El plazo de inscripción ya se encuentra abierto en la web https://asociaciongalban.org/corre-con-galban/ (hasta el 21 de febrero). También se pueden inscribir en las dependencias del pabellón polideportivo municipal Juan Antonio Vega Díaz, a partir del 7 de enero (hasta el 17 de febrero). No obstante, se recomienda que las inscripciones se realicen a través de la web de la Asociación Galbán, para que así pueda llegarte el correo electrónico de confirmación y el dorsal (en las inscripciones presenciales del polideportivo municipal no recibirás correo electrónico de confirmación, ni dorsal).
La actividad, que también se desarrollará en esa misma fecha en la inmensa mayoría de los concejos de la comunidad autónoma, está organizada por la Asociación Galbán Contra el Cáncer Infantil. En Cangas de Onís contará con la colaboración del Club Cangas de Onís Atletismo y del Patronato Deportivo Municipal cangués.
