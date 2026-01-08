Alienta, por un mundo accesible para todos: "Asesoramos, hacemos distintas actividades, damos talleres, charlas de sensibilización y formaciones"

La accesibilidad universal no es opcional, porque lo que no se adapta, excluye. Con esta idea como punto de partida, la asociación Alienta, formada por familias con niños y jóvenes con discapacidad y/o necesidades educativas especiales del oriente de Asturias, desarrolló su proyecto "Sin barreras". Se trata de un plan que pretende transformar espacios cotidianos en lugares más comprensibles, autónomos y amables para todas las personas.

Desde septiembre hasta final de año, el colectivo ha desarrollado esta iniciativa, con el objetivo de adaptar entornos, bienes y servicios para que cualquier persona, tenga o no discapacidad, pueda participar en la vida pública en igualdad de condiciones.

Actividades infantiles de la asociación Alienta / R. J. Q.

El proyecto incluyó adaptaciones comunicativas, sensoriales, cognitivas y sociales, así como talleres, cursos y charlas dirigidos tanto a administraciones como a empresas del territorio. Gracias a la financiación del Gobierno del Principado, todos estos servicios fueron gratuitos para quienes solicitaron una colaboración.

Un proyecto "para todas las personas"

"Asesoramos, hacemos distintas actividades, damos talleres, charlas de sensibilización y formaciones", explica Gema Regueiro, mediadora comunicativa y pieza clave del equipo técnico de Alienta, quien subraya la amplitud del concepto de accesibilidad universal: "Este proyecto es para todas las personas, quienes tienen capacidad y quienes no, personas mayores, extranjeras o cualquiera que temporalmente atraviese un impedimento. Adaptamos situaciones para que sean más accesibles, comprensibles y fáciles de llevar a cabo".

Colocación de cartelería con pictogramas. / R. J. Q.

Alienta dio así continuidad a la campaña de accesibilidad que en 2022 desarrolló junto al Ayuntamiento de Llanes, y en esta ocasión amplió su radio de acción, trabajando con otros municipios de la comarca, como Parres, Ribadedeva, Ribadesella o Piloña. "Sin barreras" se materializó en intervenciones concretas que respondieron a necesidades reales detectadas en la comunidad. Algunas de ellas ya supusieron mejoras palpables en la vida cotidiana de vecinos, familias y usuarios de distintos servicios. Una de estas actuaciones fue la adaptación de la cartelería de la marcha solidaria "La Tribu" por el Día mundial contra el cáncer de mama; en braille y con pictogramas: "Cuánto más clara y rápida sea la información, mejor para todos", señala Gema.

Música en vez de timbres

En el terreno sensorial, el equipo propuso sustituir los timbres de los centros educativos por música, con el fin de hacerlo "más agradable y más cómodo", especialmente para alumnado con hipersensibilidad auditiva. Otro ejemplo fue el "llavero para trabajar la anticipación" creado para personas con autismo en el centro de salud de Llanes a petición de una familia con un niño con esa característica: "Fue para un caso concreto, pero nos abrió las puertas para que lo pudieran utilizar más personas".

Llavero de anticipación. / R. J. Q.

Además, solicitaron la adaptación a lectura fácil de documentos municipales; impartieron talleres de accesibilidad informativa, de mediación comunicativa, y pusieron en marcha formaciones en lengua de signos, tanto en colegios e institutos, como en parques de bomberos y dependencias de la Guardia Civil. En el plano cultural, también asesoraron cinefórums para hacerlos más inclusivos con temática adaptada. Hace unos años, la asociación promovió la creación de pasos de peatones inclusivos, una iniciativa que esperan retomar en breve: "La idea estaba muy bien, esperemos que vuelva a arrancar este mes", comenta Gema.

"Pequeños pasos y poco a poco"

Hace unas semanas trabajaban también con la intención de impulsar la adaptación de la senda del Valle Invisible, en San Roque (Llanes), una propuesta consensuada con la junta vecinal y la asociación El Perru de San Roque. El plan preveía la limpieza de la senda, muy demandada por los vecinos, y la instalación de un QR con salida de voz que permita recorrer la ruta sin barreras: "Educación e información son siempre importantes, pero el ocio y la cultura también", recuerda. La intención es replicar el modelo en otras rutas del municipio llanisco para hacerlas más accesibles.

"Pequeños pasos y poco a poco", resume Gema, consciente de que la accesibilidad se construye de manera progresiva pero con una voluntad firme de tramitación, aunque reconoce que necesitan "la ayuda de las administraciones para llevar a cabo muchas actuaciones".

Además de "Sin barreras", Alienta lleva desde 2019 desarrollando en el Oriente otros importantes programas de inclusión con campamentos infantiles, actividades de ocio, deporte y cultura; talleres para voluntariado, encuentros de apoyo y asesoramiento a familiares; así como proyectos que impulsan el empleo y la formación sociolaboral de las personas con discapacidad.