Colunga impulsa la mejora de la pista polideportiva de Lastres

El Ayuntamiento de Colunga, bajo la dirección de su alcalde, José Ángel Toyos (Foro Asturias), ha sido beneficiario de una subvención de 6.165,46 euros concedida por la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Principado de Asturias, dentro de la convocatoria de ayudas destinadas al mantenimiento, reparación e inversión en instalaciones deportivas de municipios de menos de 10.000 habitantes correspondiente al ejercicio 2025.

Esta ayuda permitirá financiar parte de las obras de mejora del pavimento deportivo, así como la renovación y ampliación de la red de seguridad y protección de la pista polideportiva de Lastres. El proyecto cuenta con un presupuesto total de 24.442 euros, de los cuales la mayor parte será asumida directamente por el Ayuntamiento de Colunga, reafirmando así su compromiso con la mejora de los servicios públicos y las infraestructuras deportivas del concejo.

El alcalde de Foro Colunga ha subrayado la importancia de esta actuación, que permitirá ofrecer a los vecinos de Lastres y de todo el concejo unas instalaciones más seguras, modernas y accesibles, fomentando la práctica deportiva y el uso social de este espacio. Las obras comenzarán en breve y se desarrollarán a lo largo de las próximas semanas, con el objetivo de que la pista polideportiva pueda estar en pleno funcionamiento lo antes posible y al servicio de los vecinos del concejo.