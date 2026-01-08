Llanes concluye la pavimentación del Camín de Carabascones, en Porrúa, que costó 20.000 euros

El Ayuntamiento de Llanes ha finalizado los trabajos de pavimentación del Camín de Carabascones, en la localidad de Porrúa, unos trabajos que, tras su conclusión, fueron visitados la pasada semana por el alcalde de Llanes, Enrique Riestra.

Estos trabajos habían sido adjudicados en 19.358,79 euros, como uno de los seis lotes de un contrato que incluye también trabajos de pavimentación en las localidades de La Borbolla, San Roque, Rinsena, Villa, L’Acebal y L’Ingiestu, trabajos adjudicados en conjunto por un importe de 290.900 euros.

El alcalde de Llanes en el camino de Carabascones, en Porrúa. / Ayuntanmiento de Llanes

En el caso de Porrúa se abordó la mejora y pavimentación del Camín de Carabascones, que hasta ahora se encontraba pavimentado en asfalto, pero con la capa de rodadura muy envejecida y con presencia de algunos blandones.

Los trabajos abordados han comprendido la limpieza de toda la superficie y la ejecución de un saneo profundo en todos los blandones, para lo cual fue necesario abordar la demolición del pavimento previo. Posteriormente, se ejecutó la excavación de ensanche para la plataforma y el extendido de las nuevas capas de firme: una de zahorra compactada de 15 centímetros de espesor, y sobre ella las mezclas bituminosas en caliente.

Al hilo de esta actuación municipal, el regidor llanisco, Enrique Riestra, ha declarado que "la reparación y modernización de viales, caminos y servicios básicos en las parroquias rurales sigue siendo un pilar fundamental de nuestra agenda de gobierno. El importante esfuerzo presupuestario que le dedicamos refleja de manera tangible nuestra firme apuesta por el desarrollo del campo llanisco".