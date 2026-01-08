Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Así luce la senda de Cascos tras las tareas de desbroce realizadas por Transportes

La actuación llega después de meses de dejadez y abandono

La senda de Cascos, en El Portazgo.

La senda de Cascos, en El Portazgo. / J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

J. M. Carbajal

Cangas de Onís

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (antes Fomento) realiza en estos primeros días del nuevo año el desbroce de la conocida como senda de Cascos, entre la zona de El Portazgu (Parres) y el barrio de Prestín (Parres), paralela a la carretera N-625 (antigua León-Santander por Cangas de Onís).

La actuación llega después de meses de dejadez y abandono por parte de los organismos competentes y teniendo en cuenta que es una de los viales peatonales más transitados a lo largo del año por lares de la comarca del suroriente del Principado de Asturias.

La senda de Cascos, junto a la N-625.

La senda de Cascos, junto a la N-625. / J. M. Carbajal

Además, se ha procedido también al desbroce y limpieza de varias zonas de descanso ubicadas en ese mismo tramo entre la capital parraguesa y la ciudad canguesa.

