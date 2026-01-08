La nueva manga ganadera de Nueva de Llanes costó más de 25.000 euros

El Ayuntamiento de Llanes finalizó días atrás la construcción de una manga ganadera en el entorno del río de Nueva, un proyecto cuyo objetivo se enmarca en la mejora de las infraestructuras de gestión ganadera, de tal modo que los ganaderos de la zona puedan proceder de manera más sencilla en el manejo de ganado, facilitando las actuaciones de saneamiento, así como la carga y descarga de los animales.

La construcción de la nueva manga ganadera del río de Nueva había sido adjudicada en 25.228,50 euros. Se ubica en lo que en su día fue una cantera, una parcela que el Ayuntamiento había adquirido recientemente, por un importe de 10.500 euros, ante la falta de ubicaciones adecuadas en el entorno para la nueva instalación ganadera.

La manga ganadera nuevense. / Ayuntamiento de Llanes

La manga ganadera dispone de un pasillo de tratamiento de 9,3 metros de largo y 0,90 metros de ancho con una estructura de vallado metálico con portillos de acero galvanizado y circulación en continuo, y un portillo final de traba y paso dotado de palanca de apertura o cierre. Se ha construido también una rampa de carga de hormigón para facilitar el acceso del ganado a los camiones.

La nueva instalación ganadera del río de Nueva dispone igualmente de varios corrales ejecutados en vallado galvanizado, con una longitud total de los vallados de 77,51 metros. A su vez, para dar acceso a los corrales se han construido 2 puertas metálicas de 3 metros de ancho, así como 3 puertas metálicas de 2 metros de anchura para acceder de unos corrales a otros.

La nueva instalación fue visitada por los concejales de Pueblos, Miguel Ángel Alonso, y de Contratación, Juan Carlos Armas, quienes pudieron comprobar el óptimo resultado de esta actuación municipal promovida por la Concejalía de Agroganadería.