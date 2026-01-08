Reclaman un paso de peatones en la N-625, en Vega los Caseros (Parres): "Ahora, esperamos más de cinco minutos para poder cruzar de un lado a otro de la calzada"
Destacan que al otro lado de la carretera está la marquesina del autobús
Vecinos de las localidades de Villanueva (Cangas de Onís) y Vega los Caseros (Parres) continúan insistiendo en la necesidad de contar con un paso de peatones en las inmediaciones de la rotonda de la carretera N-625, también conocida por los lugareños como la del Pontón, para poder cruzar de un pueblo a otro con total seguridad y teniendo en cuenta que al otro lado de la calzada se encuentra la marquesina del bus.
"Ahora, esperamos más de cinco minutos para poder cruzar de un lado a otro de la calzada", señalan, cansados de que no sea atendida su justa petición por parte de las distintas Administraciones competentes.
