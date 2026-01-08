Sigue la refriega política en Cangas de Onís: "Al PSOE no le importan los mayores, solo intenta sacar rédito político, sin ningún escrúpulo", clama el Alcalde

"Al PSOE de Cangas parece que no le importan nuestros mayores, solo intentar sacar rédito político, sin ningún escrúpulo", ha destacado el alcalde del concejo, José Manuel González Castro, del PP, que ha salido al paso de las críticas vertidas por los socialistas tras la reunión de la comisión informativa municipal sobre la situación y el futuro del hogar residencia Beceña González. Insistió no solo en que el centro no va a cerrar, sino en que está "mejor que hace dos años".

Según el regidor cangués, "el PSOE nunca se interesó por la residencia, nunca visitó la fundación, ni tampoco se puso en contacto con sus gestores. Solo le interesa la portada fácil y salir en los medios metiendo ruido sin aportar nada", "crear alarma social y generar confusión entre residentes y trabajadores".

PP: "Es una fundación privada"

El enfado de González Castro tiene que ver con las acusaciones de los socialistas por la supuesta ausencia de respuestas a las demandas de información sobre la situación económica del centro y el futuro que le espera tras la marcha hace unos días de las religiosas que lo gestionaban.

El Alcalde ha asegurado que sí respondió "a todas" las preguntas planteadas por el PSOE, y ha explicado que si no profundizó en alguna cuestión se debe a que la titularidad de la residencia recae sobre una fundación privada, lo que supone que las explicaciones debe darlas el patronato, en el que el Ayuntamiento tiene representación, pero no la presidencia, que recae en el párroco local, Diego Macías.

González Castro destacó que entre los objetivos de su equipo de gobierno en relación con el asilo figuran "trabajar en beneficio de nuestros mayores; aportar ilusión, ganas y esfuerzo a la gestión del Beceña González, porque se ello depende el bienestar de nuestros mayores; y estar en comunicación permanente con el presidente y la dirección del centro es una realidad en la que trabajamos el equipo de gobierno desde hace muchos años".

PSOE: "En centro de interés público"

"Decir que la residencia está mejor que hace dos años es una realidad pese a quien le pese", ha resaltado el Alcalde, quien ha destacado: "Nuestro compromiso con Cangas de Onís, sus vecinos, las asociaciones, fundaciones, colectivos y clubs es total". Y ha añadido: "Seguiremos trabajando en positivo, uniendo y creciendo en beneficio de nuestro municipio".

El PSOE sostiene que la información sobre el centro es "de interés público", y que resulta "improcedente" que el Alcalde se escude para ocultarla en que es un servicio "estrictamente privado".

Los socialistas, descontentos con las explicaciones del Alcalde, solicitarán una reunión con el patronato de la residencia, al que exigirán "una respuesta contundente, para al menos explicar a la gente de esta residencia, buque insignia en el concejo y en la comarca".