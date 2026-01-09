Arriondas celebrará su Carnaval el 21 de febrero

Arriondas volverá a vestirse de fiesta el sábado 21 de febrero con la celebración de su Carnaval, una de las citas más destacadas de la comarca. El evento lo organizan de forma conjunta el Ayuntamiento de Parres, el tejido asociativo local y los establecimientos comerciales y hosteleros del concejo.

El carnaval parragués reunirá, como es habitual, a cientos de personas, en una jornada festiva que repartirá importantes premios en metálico, uno de los grandes atractivos de la cita.

Desde el Ayuntamiento de Parres han señalado que en las próximas semanas se darán a conocer todos los detalles del programa, en el que ya trabajan los organizadores para ofrecer una nueva edición a la altura de la expectación generada por este evento, convertido ya en una referencia del calendario festivo invernal del oriente asturiano.