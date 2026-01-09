Comida anual de los alcaldes y alcaldesas de barrio de Ribadesella

Los alcaldes y alcaldesas de barrio de Ribadesella acudieron días atrás a la tradicional cena anual de Navidad que ofrece el Ayuntamiento de Ribadesella. El alcalde, Paulo García, agradeció el “compromiso y la labor altruista” que realizan estas personas en favor de los pueblos del concejo, sirviendo de figura de comunicación y dando traslado de las necesidades de las diferentes localidades al Ayuntamiento riosellano. Ribadesella cuenta con esta figura en veinticinco de los treinta y seis pueblos del concejo. Además del Alcalde, acudieron los concejales Alejandro Alonso, Leticia Cué, Santiago Traviesa y Pablo García.