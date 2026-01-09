Llanes adjudica por 115.000 euros la recuperación medioambiental del Paseo de San Pedro

El Ayuntamiento de Llanes ha adjudicado por 115.045,43 euros los trabajos de recuperación medioambiental del Paseo de San Pedro, uno de los espacios más emblemáticos de la villa y del concejo. La actuación, incluida en el Plan de Sostenibilidad Turística en Destino (PSTD) de Llanes, será ejecutada por la empresa Excavaciones Allende y Jardinor SL y cuenta con un plazo previsto de dos meses.

El contrato fue tramitado mediante procedimiento abierto simplificado y adjudicado en los últimos días del pasado año. La intervención permitirá abordar diversas problemáticas que afectan actualmente al paseo, entre ellas el desgaste de la cubierta herbácea, la ineficiencia del sistema de riego, la aparición de charcos puntuales, el deterioro del mobiliario urbano, el mal estado de la pavimentación y de los suelos de piedra, así como la presencia de especies invasoras como la margarita africana (Arctotheca calendula).

El objetivo principal de la actuación es la rehabilitación y mejora integral del entorno del Paseo de San Pedro, garantizando su conservación y fomentando un uso sostenible compatible con la protección de su patrimonio natural y cultural. A ello se suma una mejora estética y de la calidad ambiental de uno de los espacios más representativos de Llanes.

El alcalde, Enrique Riestra, ha subrayado que “ahora, con fondos europeos y una vez eliminada la deuda que ahogó al Ayuntamiento durante años, era el momento de acometer esta actuación de recuperación y mejora de uno de los espacios más emblemáticos de la villa de Llanes y de todo el concejo”.

Por su parte, la concejala de Turismo, Aurora Aguilar, ha destacado que esta rehabilitación “es, junto a la restauración de ‘Los Cubos de la Memoria’, una de las actuaciones más demandadas de entre todas las que contempla el Plan de Sostenibilidad Turística de Llanes”, y ha añadido que “la tramitación y ejecución de las distintas actuaciones del plan se está desarrollando conforme a los plazos previstos”.

El Plan de Sostenibilidad Turística en Destino de Llanes cuenta con un presupuesto global de 2,2 millones de euros, financiados en un 10% con fondos municipales y en el 90% restante con financiación europea Next Generation a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y del Plan Territorial de Sostenibilidad Turística en Destino del Principado de Asturias.

Entre las actuaciones ya ejecutadas dentro de este plan figuran la construcción de un pumptrack y un rocódromo —de próxima inauguración—, la reordenación de las calles Venezuela y Cuba, mejoras en el Campo Municipal de Golf, la instalación de iluminación inteligente en edificios históricos, la dotación de equipamiento informático para la Oficina Municipal de Turismo, la colocación de cartelería informativa en monumentos naturales y la instalación de puntos de recarga para bicicletas eléctricas en varias localidades del concejo, entre otras intervenciones