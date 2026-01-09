Llanes finaliza la pavimentación de caminos en Rinsena por valor de más de 20.000 euros
El Ayuntamiento de Llanes, avanzando en la mejora de caminos e infraestructuras en el rural del concejo, concluía recientemente los trabajos de pavimentación de caminos en la localidad de Rinsena, trabajos que fueron visitados la pasada semana por el concejal de Pueblos, Miguel Ángel Alonso, la de Medio Rural, María del Mar García Poo, y el de Contratación, Juan Carlos Armas.
Estos trabajos de pavimentación en caminos de Rinsena había sido adjudicados en 20.086 euros, como uno de los seis lotes de un contrato que incluye también trabajos de pavimentación en las localidades de La Borbolla, San Roque, Porrúa, Villa, L’Acebal y L’Ingiestu, trabajos adjudicados en conjunto por un importe de 290.900 euros.
En el caso de Rinsena se abordó la mejora y pavimentación de unos caminos que unen el pueblo con la AS-340, al sur del cruce principal de la localidad entre esta carretera y la LLN-14. Estos caminos se encontraban en asfalto, pero con la capa de rodadura muy envejecida y con blandones.
Los trabajos abordados han comprendido la limpieza y barrido de toda la superficie y la ejecución de un saneo profundo en todos los blandones, para lo cual fue necesario abordar la demolición del pavimento previo. Posteriormente, se ejecutó la excavación de ensanche para la plataforma y el extendido de las nuevas capas de firme: una de zahorra compactada de 15 cm de espesor, y sobre ella las mezclas bituminosas en caliente.
