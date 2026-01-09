La respuesta del PSOE a las críticas del alcalde de Cangas de Onís: "La ciudadanía merece certezas y una información clara y accesible sobre el asilo"

El PSOE de Cangas de Onís exigió ayer información "veraz, clara, completa y accesible" sobre el hogar residencia Beceña González, en torno a cuyo futuro se ha desatado una auténtica refriega política en las últimas semanas, tras la marcha de las religiosas que gestionaban el centro.

La secretaria general del PSOE cangués, Vanesa González, subrayó que no consentirá "que se ponga en entredicho el trabajo serio y democrático del Grupo Municipal Socialista", en referencia a las críticas del alcalde, José Manuel González, del PP. Indicó que el objetivo del PSOE es "inequívoco: trabajar por el bienestar del concejo y transmitir tranquilidad y proteger un recurso esencial para las personas mayores de Cangas".

El PSOE exige "transparencia"

"Las personas están en el centro de nuestra labor, las mayores que viven en el Hogar, sus familias y las trabajadoras que sostienen el servicio", añadió, a la vez que demandó al gobierno local, del PP, "transparencia y datos verificables", al considerar que "la tranquilidad de las familias nace de los hechos, no de las suposiciones".

"La ciudadanía merece certezas y una información clara y accesible", apuntó la dirigente socialista. Reclamó "altura de miras", lo que a su juicio significa "servir a las personas antes que a las polémicas. Por eso promovimos la comisión urgente y renunciamos a la dieta: primero los residentes a sus familias y las trabajadoras , ese el eje de nuestra política", dijo.

"Menos confusión y más responsabilidad"

"Cangas de Onís necesita menos confusión y más responsabilidad", expuso González. "Ahí es donde siempre encontrarán al PSOE: buscando soluciones, defendiendo lo esencial y priorizando el bienestar de todas las personas", indicó.

Vanesa González Díaz resaltó el compromiso de su partido "con el bienestar de las personas mayores del Hogar Camila Beceña" y pidió "altura de miras, serenidad y transparencia en torno a su situación". Recordó que el Grupo Municipal Socialista impulsó la convocatoria urgente de una comisión informativa extraordinaria, con un único punto del orden del día: la situación de la Fundación Hogar Camila Beceña (sesión extraordinaria fijada para el 5 de enero).

Una sola respuesta obtenida"

Subrayó que que el patronato es el órgano que dirige, administra y representa legalmente a la Fundación, y que el Ayuntamiento tiene dos representantes en el patronato. Según la mandataroa del PSOE, en la comisión informativa, la única información facilitada por el Alcalde al Grupo Municipal Socialista fue que debían solicitar una reunión al Patronato de la Fundación.

"Esa fue la única respuesta obtenida, pese a que el Ayuntamiento cuenta con dos representantes dentro de ese mismo órgano. El alcalde delego competencias en la teniente de alcalde (Marifé Gómez) y una represéntate de las familias votadas por el Pleno de la Corporación.

"Una pregunta legítima"

Según González, esta situación plantea "una pregunta legítima desde el punto de vista institucional: ¿Para qué sirve tener una representación municipal votada democráticamente en el patronato si, ante una comisión oficial, se traslada que el Grupo Socialista debe pedir una reunión para obtener información que debería canalizarse desde esa representación? La ciudadanía de Cangas de Onís tiene derecho a que esa presencia municipal en el Patronato se traduzca en información veraz, completa y accesible sobre un recurso social esencial", añadió.

"Esta comisión que considerábamosb imprescindible para disponer de la información con rigor y responsabilidad institucional. Pero se el Alcalde imposibilito con su ausencia de respuestas un espacio de trabajo conjunto en favor del Residencia Camila Beceña de todos los grupos municipales", finalizó Vanesa González.