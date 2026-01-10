Esta es la fecha elegida y los premiados en la Gala del Deporte de Cangas de Onís

Todo listo en la ciudad de Cangas de Onís con motivo de la Gala del Deporte correspondiente al pasado ejercicio 2025. Se celebrará el próximo viernes 16 de enero en el Aula del Reino de Asturias, en el barrio de Cangas de Arriba, a partir de las 20:30 horas. Entre los distinguidos en esta ocasión cabe reseñar a Daniel Vega Fernández, que recibirá el premio a la Trayectoria Deportiva.

Vega Fernández es una persona dedicada íntegramente, en cuerpo y alma, al voleibol, con tres décadas de trabajo como técnico y seleccionador, que han conseguido que, en el ámbito de este deporte, Cangas de Onís sea conocido a nivel nacional e internacional. Debutó como entrenador en 1996, en el Club Voleibol Cangas de Onís, de la mano de Javier López Guijarro, Club al que ha dedicado la práctica totalidad de su carrera deportiva, salvo temporadas en las que lo compaginó con labores de entrenador en el Club Voleibol la Calzada o el Colegio la Asunción, en Gijón, y el equipo profesional de la Textil Santanderina, de Cabezón de la Sal (Cantabria), en la máxima categoría del voleibol nacional.

Destacado palmarés

Entre sus múltiples méritos como técnico, destacan los siguientes: director deportivo del Club Voleibol Cangas de Onís desde el año 2008, llegando a reunir un centenar de deportistas, en una temporada; poseedor de la máxima titulación nacional, como entrenador de Voleibol y de Voley Playa, participando en 9 Campeonatos de España; profesor de la Escuela de Entrenadores de la Federación de Voleibol del Principado de Asturias y responsable del Comité de Promoción de la misma; impulsor del Voley Playa en Cangas de Onís, promoviendo la construcción de la primera pista, en 2010, así como de la actual pista, en 2019; campeón de Asturias de Voley Playa en más de 30 ocasiones, en diferentes categorías, clasificándose para más de 10 Campeonatos de España. Medalla de bronce en el Campeonato de España Alevín; seleccionador Asturiano infantil de Voley Playa, masculino y femenino, desde 2020 hasta la actualidad.

Asimismo, destacar en su palmarés: seleccionador asturiano, en varias ocasiones, de las Selecciones Asturianas Sub-19 y Sub-21, desde 2020 hasta la actualidad; subcampeón de España de Clubes, en 2022, con el Club Voleibol Cangas de Onís; campeón de España 2024 como Seleccionador Infantil Femenino de Voley Playa; subcampeón de España 2025 como Seleccionador Infantil Femenino de Voley Playa; subcampeón en 2024 y Campeón en 2025 del Torneo Internacional AMB, de Portugal, con el equipo Infantil del Club Voleibol Cangas de Onís, este el Torneo Europeo más relevante, que acoge la mayor participación. Además, durante estos años, ha entrenado y formado a decenas de jugadoras, llegando algunas a la Selección Nacional, como Pula Dago, o a las Seleccionas Autonómicas, logrando varios Campeonatos de España.

Mención para Covadonga

Por otra parte, el Tribunal de la Gala del Deporte cangués también premiará con Mención Especial al santuario mariano de Covadonga. "Se trata una entidad cuya labor, en muchas ocasiones discreta y poco visible, resulta, sin embargo, imprescindible para el éxito y la proyección de algunas de las pruebas deportivas más relevantes del concejo", explican desde el jurado que les otorgó esa distinción. "Eventos de gran prestigio y repercusión como la Xtreme Lagos, la Media Maratón Ruta de la Reconquista o la Cicloturista Lagos de Covadonga, de alcance nacional e internacional, reúnen cada año a miles de participantes y visitantes. Estas pruebas discurren por entornos únicos, de extraordinario valor paisajístico, cultural y espiritual, convirtiéndose en un escaparate inmejorable para la promoción de Cangas de Onís como destino deportivo y turístico de primer nivel", añaden.

En este contexto, el entorno de Covadonga desempeña un papel fundamental. Se trata de un espacio singular que, durante la celebración de estos eventos, se ve afectado por cortes de tráfico y por el paso de corredores de trail, atletas y cicloturistas que, en pleno esfuerzo, encuentran un estímulo y un apoyo especial al transitar por un lugar cargado de simbolismo. Pasar a los pies de "La Santina" o alcanzar la explanada de la Basílica, junto a la estatua del Rey Pelayo, supone para muchos deportistas una experiencia única, que trasciende lo meramente deportivo y competitivo. "Todo ello es posible gracias a la colaboración ejemplar de la entidad gestora de este espacio, que demuestra una constante disposición al diálogo y a la coordinación, compatibilizando la agenda de actos religiosos con la celebración de eventos deportivos, y facilitando que ambos puedan desarrollarse con normalidad, respeto y éxito", concluyen en su exposición.

Promoción y Valores del Deporte

Del mismo modo, Jesús Manuel Cofiño Cueto, quien ostenta la Estrella de Oro del Concilio de Maestros de las Artes Marciales de España, y es noveno DAN de Kajukenbo, recogerá el premio Reconocimiento a la Promoción y Valores del Deporte. "Chuso" , se inició en la disciplina de Kárate en 1975, con 6 años de edad. Poco después pasó a la modalidad de Kárate Shotokan, compitiendo en “katas” y, más adelante, en “kumite”, alcanzando el cinturón negro infantil a los 14 años. En los años posteriores practicó Boxeo, con José Alberto Álvarez como entrenador, así como Full Contact, con Luis Méndez como entrenador. Tras su paso por la Academia de Policía Nacional y durante su posterior trabajo como agente de seguridad y escolta, se dedicó a buscar un sistema de defensa personal que se adaptara a sus necesidades profesionales, mientras continuaba practicando Full Contact, Kick Boxing y Kárate, hasta que descubrió el Kajukenbo, a través de un curso impartido por el maestro Ángel García Soldado.

En 1993 comenzó sus estudios y prácticas de Kajukenbo, de la mano del maestro Ángel García Soldado, compitiendo y venciendo en infinidad de torneos, así como Campeonatos de España, de Europa y del Mundo de Kajukenbo IKKA. Fue una etapa muy fructífera y productiva, compartiendo vivencias y experiencias con las figuras más destacadas del Kajukenbo internacional. Después, en 2004, su actividad profesional dentro de la Unidad de Protección de Altas Personalidades, como escolta del Ministro de Fomento, del Vicepresidente y del Presidente del Gobierno, entre otros, hace más difíciles sus entrenamientos y competiciones, pero sigue vinculado al Kajukenbo y al maestro Ángel García Soldado. Y en 2008, de regreso a Asturias, al nuevo destino laboral de Gijón, comenzó su andadura en la enseñanza del Kajukenbo, siendo nombrado Delegado para Asturias. De esta forma, comenzó a impartir cursos en Oviedo, Gijón, Avilés, Llanes, Villaviciosa, Lugones, Infiesto, La Felguera, Sama de Langreo y, por supuesto, también en Cangas de Onís, dando a conocer esta modalidad de defensa personal por toda la Comunidad Autónoma.

Pero su actividad de promoción y difusión del Kajukenbo no solo se limitó a Asturias, durante estos años realizó talleres, cursos, masterclass en Madrid, Castilla y León, Murcia, Valencia, Galicia, Castilla la Mancha, Cantabria, País Vasco, así como en los países de Portugal, Francia, Bélgica, Suiza, Alemania y Estados Unidos. Y así, hasta la actualidad, acercando el Kajukenbo a más de 1.500 personas, con miles de kilómetros recorridos y 15 años de trabajo, esfuerzo y dedicación a la promoción del deporte, que le han hecho merecedor, en 2024, del premio Medalla de Oro del Concilio de Maestros de Artes Marciales de España y, ese mismo año, haber alcanzado el Grado de Profesor Asociado Cinturón Rojo/Plata 9º Dan, de la mano del Senior Grand Master Ángel García Soldado.