Curso de preparación para obtener el Certificado de Competencias Clave en Llanes

La sede de la Cruz Roja en Llanes será sede de un curso de preparación para obtener el Certificado de Competencias Clave. Esta formación sobre conocimientos básicos se impartirá a partir de este lunes 126 y hasta el 10 de febrero, los lunes y miércoles, en horario de 11.00 a 13.00 horas.

Este certificado permite acceder a cursos de formación para el empleo. Colaboran: Cruz Roja Llanes, Cáritas de Llanes, Asociación El Patiu, Concejalías de Educación y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Llanes, y Centro de Educación para Adultos de La Arquera.

Las inscripciones pueden realizarse en la Cruz Roja de Llanes, en Cáritas de Llanes y en la Asociación El Patiu.