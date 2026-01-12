Cangas de Onís instala baños adaptados para personas ostomizadas en la Oficina de Turismo

El Ayuntamiento de Cangas de Onís ha puesto en marcha nuevos baños adaptados para personas ostomizadas en las instalaciones de la Oficina de Turismo. Esta actuación tiene como objetivo mejorar la accesibilidad, la inclusión y la calidad de vida de las personas ostomizadas, así como la de sus familias y acompañantes.

La iniciativa responde a una demanda histórica del colectivo y se enmarca en la apuesta del municipio por ofrecer un turismo y unos servicios públicos más inclusivos. Los nuevos aseos cuentan con el equipamiento específico necesario para garantizar la higiene y la autonomía personal en condiciones de dignidad y seguridad.

Desde el Ayuntamiento se destacó la colaboración con la Asociación de Ostomizados del Principado de Asturias (AOPA) y el papel fundamental de Marta Méndez, cuya implicación ha sido “clave para que este proyecto sea hoy una realidad”. El consistorio subraya, además, su compromiso de seguir avanzando en políticas que favorezcan la igualdad de oportunidades y la atención a la diversidad funcional.

Con esta actuación, Cangas de Onís refuerza su imagen como destino turístico sensible a las necesidades de todas las personas, ofreciendo un ejemplo de buenas prácticas en materia de accesibilidad y atención social.