El hospital de Arriondas pide perdón: su reacción tras dar de alta en mitad del temporal de la noche de Reyes a una nonagenaria que no podía volver a su pueblo

El director del hospital del Oriente ha llamado esta mañana a Tomás Lobeto, hijo de Teresa Martínez Noriega, la mujer de 96 años a la que le dieron de alta en el citado centro hospitalario en plena madrugada de Reyes, en medio del temporal, para asumir responsabilidades sobre lo ocurrido.

Durante la conversación, el gerente, Fernando Mancheño, reconoció la gravedad de la situación. «Nos dijo que se había disgustado mucho cuando se enteró de lo que había pasado y reconoció que fue una cosa muy mal hecha y pidió perdón; que si algún día iba por el hospital, que le gustaría que lo llamara y que le gustaría hablar conmigo. Me dejó su número de teléfono», relata Tomás Lobeto.

A pesar de aceptar las disculpas ofrecidas, Tomás Lobeto reconoce que durante la llamada se le olvidó formular una pregunta al gerente del hospital que considera fundamental: «Se me olvidó preguntarle si iban a castigar a esas dos personas: al médico, que fue el responsable de planta, y a la auxiliar».

"Lo pasado, pasado está"

Tomás quiere dejar claro su posición respecto al hospital. «El problema no es con el hospital, donde mi madre siempre ha recibido un buen trato cuando lo ha necesitado y acepto las disculpas. Lo pasado, pasado está», afirma.

Sin embargo, el hijo de Teresa tiene clara su preocupación de cara al futuro: no quiere que otras familias pasen por la experiencia traumática vivida por su madre durante la noche de Reyes. «No quiero que nadie más tenga que pasar por lo que yo y mi madre pasaron la noche de Reyes y espero que el hospital tome medidas contra estos dos trabajadores».

El motivo de la denuncia pública

Tomás explica que la razón por la que decidió denunciar públicamente los hechos a través de los medios de comunicación responde a esta expectativa de cambio. «Ese fue el motivo de denunciarlo a LA NUEVA ESPAÑA. De esta forma espero cerrar el tema», señala.

La familia mantiene así una postura firme: aunque acepta las disculpas del gerente del Hospital del Oriente y reconoce la calidad general del servicio hospitalario, reclama que se tomen medidas disciplinarias contra los profesionales específicamente responsables del alta inadecuada de Teresa aquella madrugada de temporal que se resolvió gracias a la diligencia de la Guardia Civil.