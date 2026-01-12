El PP acusa al Gobierno de Barbón de “castigar a Llanes” en el presupuesto regional, con un recorte del 20% y promesas sin ejecutar

La diputada regional del Partido Popular Cristina Vega, denunció ayer en Llanes que los Presupuestos autonómicos del Gobierno de Adrián Barbón previstos para 2026 “vuelven a dar la espalda al concejo” llanisco, al contemplar un recorte de cerca del 20% en inversión. La parlamentaria calificó el documento económico como “continuista”, al considerar que “deja sin ejecutar proyectos clave” prometidos “en clave meramente electoral”.

Según explicó Vega, “tres de cada cuatro partidas en carreteras se repiten respecto al año anterior, muchas de ellas arrastradas desde ejercicios previos sin que las obras se hayan iniciado. No son presupuestos nuevos, son los mismos papeles de siempre. El problema no es que no haya dinero, es que el PSOE no ejecuta”, denunció. La diputada alertó además de que la inversión en infraestructuras del Principado ha caído legislatura tras legislatura, pasando de 76,3 millones de euros en 2023 a 58,9 millones en 2026, “más de 17 millones menos, mientras el presupuesto global del Gobierno asturiano ha crecido en más de 1.000 millones. Nunca hubo tanto dinero y nunca se invirtió tan poco en Llanes”, subrayó.

La AS-343, años de mentiras sin obras

Vega señaló la carretera AS-343 Puertas-Villanueva–Panes como “el ejemplo más claro del engaño socialista”. Recordó que fue “anunciada desde hace años, inaugurando el inicio de las obras para la foto, pala incluida, y reconocida incluso por el propio Gobierno como infrafinanciada”. Sin embargo, “vuelve a aparecer en 2026 con solo 100.000 euros. Es una cantidad ridícula que demuestra que no tienen ninguna intención de empezar la obra. Es puro humo electoral”, afirmó.

La diputada recordó que esta vía, que une los municipios de Llanes, Ribadedeva y Peñamellera Baja, “fue foco de los políticos socialistas antes de las pasadas elecciones. De hecho, el último día que se podía fueron a dar inicio a unos trabajos que nunca se ejecutaron, los socialistas se sacaron la foto y se fueron, y poco después se fueron también las máquinas”.

El puerto de Llanes, símbolo del engaño

El PP denuncia una situación similar en materia portuaria. Según Vega, la inversión prevista para 2026 “vuelve a bajar” y “más del 60% de las partidas se repiten, lo que confirma que las obras no se ejecutan”. En su opinión, “especialmente grave es el caso del muelle de espera del puerto de Llanes, prometido en 2023 con más de 4 millones de euros, rebajado después a 3 millones y que hoy queda reducido a 50.000 euros, además repetidos del año anterior. Prometieron un muelle y han dejado una partida ridícula para salir del paso. El puerto de Llanes es hoy el retrato de la falta de credibilidad de este Gobierno”, sostuvo.

El grupo popular presentó enmiendas por valor de 1.670.000 euros para mejorar carreteras, el puerto y el saneamiento del concejo, pero “todas fueron rechazadas en bloque por el PSOE y sus socios”, lamentó Vega, quien acusó al Ejecutivo autonómico de “imponer su mayoría antes que aceptar propuestas que mejoran la vida de los vecinos”. “El Gobierno socialista se ha especializado en prometer inversiones en campaña electoral, hacerse la foto y guardar después los proyectos en un cajón”, concluyó.

Críticas desde el Ayuntamiento

El concejal del PP y responsable de Urbanismo en el Ayuntamiento de Llanes, Juan Carlos Armas, coincidió en las críticas y aseguró que el municipio “ha quedado otra vez, como siempre, fuera de los Presupuestos del Principado”. “No hay concreciones de obras y se ve una discriminación respecto a otros concejos en temas tan importantes como las carreteras, el abastecimiento de aguas o incluso la educación, en la que estamos apartados de cualquier acción que pueda ejecutarse en este año 2026”, afirmó.