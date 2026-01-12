Ribadesella incorpora nuevos equipos para mejorar la movilidad de los mayores
El Centro de Día estrena una cinta de caminar y los Servicios Sociales contarán con dos grúas de movilización
Los Servicios Sociales de Ribadesella han incorporado nuevos medios técnicos destinados a mejorar la movilidad y la calidad de vida de las personas usuarias del Centro Rural de Apoyo Diurno (CRAD) y del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). Entre las novedades figura una máquina de caminar instalada en el gimnasio terapéutico del centro, junto con dos grúas de movilización que facilitarán los traslados y ejercicios de las personas con movilidad reducida.
El Ayuntamiento ha adquirido una nueva cinta de caminar que completa los equipos ya disponibles en el gimnasio del CRAD, como las barras paralelas de marcha y la plataforma con escalera y rampa. Además, el espacio terapéutico cuenta con bicicleta estática, pedaliers, sistema de poleas de pared, espaldera, rueda de hombro, escalera de dedos, balones, pelotas de rehabilitación y pesas.
La cinta, llegada durante la semana de Reyes, está destinada a los usuarios que quieran ejercitar la marcha en un entorno seguro, evitando el riesgo de caídas y fomentando la independencia y la mejora de la movilidad corporal y la capacidad cardiorrespiratoria. “Implementar los recursos que mejoren la movilidad de las personas usuarias y, en definitiva, su calidad de vida es algo prioritario, y elementos como este contribuyen a ese fin”, destacó el concejal de Asuntos Sociales, Santiago Traviesa.
Las actividades físicas desarrolladas en el gimnasio, tanto de forma individual como grupal, se adaptan a las características psicofísicas de cada usuario. El fisioterapeuta diseña el contenido de las sesiones, que posteriormente se realizan con el apoyo del personal auxiliar del centro. El alcalde, Paulo García, visitó el gimnasio en los primeros días de funcionamiento de la nueva máquina y acompañó a los usuarios en sus ejercicios iniciales.
Por otra parte, los Servicios Sociales disponen ya de dos nuevas grúas: una de transferencia y levantamiento, y otra de bipedestación. La primera está destinada a las personas con problemas de equilibrio o pérdida de fuerza en las piernas, pero que mantienen fuerza en los brazos para participar en el movimiento. La segunda permite levantar al usuario desde una posición de sentado hasta la de pie, en un patrón de movimiento natural que ayuda a ejercitar los músculos de las piernas y el equilibrio.
“Son medios técnicos que facilitan enormemente el trabajo del personal de Ayuda a Domicilio y permiten una movilización segura también para el usuario, avances muy necesarios en la atención que prestan los Servicios Sociales”, concluyó Traviesa
- La historia de una de las confiterías más conocidas de Oviedo, que cumple cien años: 'Los clientes son los mejores embajadores
- Hallan a un joven desangrándose en el Antiguo de Oviedo tras ser apuñalado por tres personas
- El Papa León XIV bendice a un matrimonio de Gijón en la recepción a los voluntarios del Jubileo: 'Ha sido emocionante
- La 'histórica' cafetería de Oviedo que cierra tras siete décadas: 'Esta semana han llorado aquí muchos clientes
- Las lágrimas de Paula Echevarría y Lorena Castell y el 'sí' de Risto: el talento del Coro Minero conquista 'Got Talent
- La marcha de la cocinera 'Sor Myriam' obliga a cerrar el restaurante de las exmonjas de Belorado en Arriondas
- La peor noche de Reyes de Teresa, asturiana de 96 años: fue al hospital exhausta por una gripe, le niegan cama dos veces y no podía volver a su pueblo por la nieve (hasta que llegó al rescate la Guardia Civil)
- La familia asturiana Cosmen mantiene su empeño en operar trenes en el Eurotúnel, pese al primer revés