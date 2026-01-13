Así era el anciano de Parres fallecido en el incendio de su casa: hijo de emigrante en una familia con 13 hermanos

El concejo de Parres está de luto. Sergio Collía Casanueva, de 92 años, falleció en la madrugada de este martes como consecuencia de un incendio declarado en su vivienda de la localidad de Cuadroveña. El fuego, según las primeras investigaciones, se originó en la cocina de leña del inmueble, una casa unifamiliar de dos plantas que resultó afectada por las llamas y, sobre todo, por una intensa acumulación de humo.

El aviso a los servicios de Emergencias se produjo alrededor de las 4.30 horas, cuando el panadero de la localidad, que se dirigía a realizar el reparto matinal, advirtió que salía humo del interior de la vivienda y dio la voz de alarma al Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA). Hasta el lugar se desplazaron efectivos de Bomberos del SEPA y personal sanitario, que localizaron al hombre en el interior del domicilio en parada cardiorrespiratoria. Pese a los intentos de reanimación practicados en el lugar, no fue posible salvarle la vida.

Familia numerosa

Sergio Collía Casanueva era natural de Cuadroveña. Hijo de padre emigrante, creció en el seno de una familia numerosa, tenía 12 hermanos, en una casa que durante años fue punto de encuentro habitual, ya que acogía el ir y venir constante de jóvenes que iban a aprender a coser con su hermana mayor, Luisa. Conoció a su esposa Alicia del Bustio Cuétara en su concejo natal y tuvieron dos hijos, Jesús, ya fallecido, y Gonzalo.

A lo largo de su vida trabajó repartiendo muebles en el concejo de Parres y, más tarde, a nivel nacional, hasta que entró a formar parte de la Cooperativa Parraguesa del Mueble, donde desarrolló buena parte de su trayectoria laboral. Tras su jubilación, se dedicó durante algunos años al cuidado del ganado, una actividad que nunca abandonó del todo. De hecho, todavía se encargaba de varios caballos. "De la cabeza estaba mejor que yo; se acordaba de cosas que yo ya no recordaba", señala su sobrina Ana Rosa Collía.

Apoyo constante de su familia

Aunque vivía solo en la vivienda afectada por el fuego, desde que hace unos años su esposa ingresó en la residencia de mayores de Arriondas, contaba con el apoyo constante de su familia más cercana. Su sobrina Ana Rosa, que reside en el mismo vecindario, le visitaba varias veces al día. "Yo le llevaba la comida todos los días", explica. También su nieta Irene Collía, que regenta un negocio de carpintería en una nave próxima, acudía a diario a verle.

Además de su esposa y su hijo Gonzalo, a Sergio Collia, con tres nietos y una bisnieta, le sobreviven tres hermanos. El funeral por su fallecimiento se celebrará este miércoles, en la Iglesia de Arriondas, a las 12.30 horas, y posteriormente recibirá sepultura en el cementerio parroquial.