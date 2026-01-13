Muere un hombre de 92 años en el incendio de su casa de Parres
El fuego calcinó la cocina y fueron los vecinos quienes avisaron a Emergencias al ver salir mucho humo
E. M.
Una persona ha fallecido en una vivienda donde se registró un incendio ubicada en Arriondas, Parres. Efectivos de Bomberos del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) con base en Cangas de Onís lo rescataron de su interior, en parada cardiorrespiratoria, cuando acudieron a sofocar las llamas.
Según los datos facilitados por el Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU) los equipos sanitarios desplazados al lugar, UVI-móvil de Arriondas, Atención Primaria con ambulancia convencional, estuvieron practicándole maniobras de reanimación sin éxito. Se trata de un varón de 92 años de edad.
El incendio calcinó la cocina del inmueble, una casa unifamiliar de dos alturas, y el resto de la vivienda resultó afectada por el humo.
El Centro de Coordinación de Emergencias del 112 Asturias recibió el aviso a las 04.34 horas. En la llamada indicaban que estaban viendo salir mucho humo por la puerta de la citada vivienda. Una de las ventanas estaba completamente negra. Explicaban que en ese inmueble solían vivir un matrimonio mayor.
La Sala 112 del SEPA movilizó una dotación de bomberos del parque de Cangas de Onís y se pasó el aviso al SAMU que envió los medios citados al incidente y se informó a la Guardia Civil.
A las 05.07 horas los bomberos informan que han encontrado a una persona en parada en su interior, posteriormente confirman que no hay más afectados. La Guardia Civil se hizo cargo de los trámites para proceder al levantamiento del cadáver.
A las 06.36 horas, extinguido el incendio, los bomberos retiraron del lugar para regresar a su base.
