Radio Cangas: cuando la radio traspasa las aulas

Radio Cangas nació en noviembre de 1985 como una pequeña emisora comunitaria de apenas 5 vatios, impulsada conjuntamente por alumnos y profesores del Colegio Público Reconquista y el Instituto Rey Pelayo de Cangas de Onís. Lo que comenzó como una actividad extraescolar de tardes —con emisiones semanales de 18 a 21 horas— ha evolucionado hasta convertirse en un proyecto educativo integrado en el currículo del centro desde principios de los 90. Hoy, aquel estudio modesto que llegaba con dificultad al pueblo de Cañu alberga un equipamiento profesional insonorizado desde donde más de cien alumnos dan voz a todas las asignaturas, documentan la memoria local y construyen comunidad más allá del aula, llegando incluso a oyentes internacionales a través de Internet.

Hablar de esta radio y no hablar de Jesús Manuel Martínez Blanco («Manolo»), es imposible. Manolo creó este proyecto, junto al director del colegio de la época, Óscar Casero («Mito») y con su incombustible ilusión y curiosidad por todo lo que le rodea, lo ha mantenido con vida hasta hoy, ayudado por personas del centro como Julio Pascual y la dirección del colegio Reconquista. Manolo se ha encargado de impartir el taller de radio como actividad extraescolar desde los inicios hasta el diciembre pasado, y, aunque en la actualidad, y muy a su pesar, ha tenido que interrumpir su labor en la emisora, promete volver pronto a las ondas y transmitir esa pasión por saber a todos los alumnos que pasen por los micros.

Tiene tantas anécdotas vividas a lo largo de estos años, que va recordando con una sonrisa en la cara, que sería imposible relatarlas todas en esta página. Asegura que las cintas que se atesoran en el estudio de Radio Cangas «está gran parte de la historia viva de la localidad y sus habitantes».

De actividad extraescolar a herramienta curricular

Hoy, Radio Cangas es mucho más que una emisora. Es un ecosistema educativo donde todas las áreas de conocimiento encuentran voz. Covadonga Vega Sánchez, directora del Colegio público Reconquista y profesora de Lengua de 6º de primaria, lo explica con claridad: "La radio se integra en la asignatura de Lengua, en Ciencias Naturales y también en Educación Física. También trabajamos cultura asturiana y lengua asturiana. En las actividades de centro se publicita todo antes de que comience y después."

El centro realiza un mínimo de cuatro emisiones al mes, grabadas los jueves y viernes. Participan más de cien alumnos, comenzando desde Educación Infantil, intensificándose a partir de 1º de Primaria. La programación refleja una variedad sorprendente: "Días y cuentos" mezcla creación narrativa con expresión oral. "Actividades de clase, presente y pasado" combina el presente del aula con la memoria histórica. El proyecto integrado del aula de Educación Especial propone cada mes una comunidad autónoma diferente. "Audiciones" transforma la música en experiencia colectiva, trabajando compositores, coreografías y ritmos. Los jueves están dedicados a entrevistas que documentan historias locales y personales.

«El tema de jugar con la voz, los roles, les encanta» observa Covadonga. «Los alumnos y alumnas dan rienda suelta a su creatividad, escribiendo los diálogos, jugando con la expresión interpretando diferentes personajes, recitando en programas de poesía. Es una cosa que sale de ellos. Se meten en el papel totalmente».

Lo que hace pedagógicamente revolucionaria esta experiencia es el cambio de paradigma: los alumnos no estudian y memorizan en libros y cuadernos que el profesor devuelve con una calificación. Escriben y hablan en primera persona para una audiencia real, poniendo en práctica lo que aprenden. Eso transforma la responsabilidad. Eso transforma el aprendizaje. «Ellos mismos demandan actividades más dinámicas, fuera del lápiz y el papel» declara Covadonga, que observa una evolución clara en los alumnos y alumnas del centro a lo largo de los años.

Tecnología al servicio de la educación

En 2024, un proyecto de la Consejería de Educación proporcionó al centro nuevas mesas de mezclas y micrófonos profesionales. Pero lo más valioso no fue el equipamiento, sino la formación que recibieron los docentes del centro. «La formación que nos dieron, nos ayudó a nosotros a organizarnos un poco, a crear escaletas» explica Covadonga. «Radio hacíamos, pero nos faltaba organización».

El estudio de Radio Cangas es un estudio profesional que llama la atención para una escuela relativamente pequeña: insonorizado, con múltiples ordenadores, mesas de mezclas profesionales. «El nuestro es mucho mejor que lo que se está utilizando en los colegios» afirma Covadonga con justificado orgullo. «Tenemos un estudio de radio completo».

Los nuevos equipos que aportó la Consejería de Educación en 2024 les permiten salir del estudio y mezclarse con el tejido social de la localidad. Emiten desde el exterior, graban entrevistas en la calle...

Comunidad más allá del aula

«Lo más importante que les da el trabajo con la radio es el trabajo en equipo, cómo les ayuda a crear comunidad» subraya Covadonga. Los programas de la radio del colegio Reconquista no son escuchados solo por alumnos. Los escuchan familias, profesores y trabajadores del centro. Eso permite que la educación vaya más allá del aula, que trascienda las paredes del colegio.

El interés del alumnado por la radio ha crecido exponencialmente. Se ha convertido en una herramienta que mantiene a los jóvenes preocupados y actualizados sobre lo que ocurre en la localidad. Además, cumple una función de archivo vivo: se entrevista a personas que llevan décadas en Cangas, que cuentan historias de hace años, que guardan en su memoria la historia del pueblo. «Esa parte la lleva Manolo en los talleres» explica la directora, refiriéndose a los talleres de radio que Manolo venía realizando. "La verdad es que es muy enriquecedor" asegura Covadonga.

Un aniversario contado desde las ondas

Este año, el Colegio Público Reconquista cumple 50 años. Y Radio Cangas, como radio escolar, ya ha comenzado a documentar esta efeméride. Se están realizando entrevistas a antiguos alumnos y antiguos profesores. El 15 de mayo será el día grande: la comunidad educativa celebrará el aniversario en la calle, y Radio Cangas emitirá desde allí, entrevistando a vecinos de Cangas sobre sus recuerdos y conexiones con el colegio. Además, coincidiendo con la celebración del 50 aniversario, el colegio acaba de ser galardonado con el Sifón de Oro 2026, un premio de ámbito local, que pone en valor el impacto que este centro ha tenido en numerosas generaciones de escolares.

Una antena viva

La audiencia ha crecido a lo largo de los años. La emisión por Internet permite que les escuchen desde muchos países. «Suponemos que son antiguos alumnos, pero es una cosa que nos está llamando la atención» asegura Covadonga.

Recientemente el centro escolar, junto a Manolo ha presentado un proyecto para solicitar una frecuencia en onda y volver a emitir en FM. Es el sueño que anima el presente.

Covadonga, al imaginar radio Cangas dentro de 40 años, lo tiene claro «Bueno, espero que en antena. Yo creo que es lo que más deseamos todos».

Mientras ese deseo flota en el aire de la cabina técnica del colegio Reconquista, una nueva generación de alumnos de primaria continúa escribiendo guiones, ensayando locuciones, grabando historias. Cuarenta años después de su fundación, Radio Cangas sigue demostrando que la radio no es nostalgia. Es resistencia. Es pedagogía. Es futuro.