Habrá de nuevo servicio gratis de psicoasistencia juvenil en Llanes y Ribadedeva

La Mancomunidad de Llanes y Ribadedeva prepara la licitación del Servicio de Psicoasesoría para Jóvenes, un servicio que ya funcionó anteriormente, y que conforma un recurso preventivo de información y asesoramiento dirigido a adolescentes y jóvenes con edades comprendidas entre los 11 y los 17 años para la promoción del bienestar emocional, y que ha recabado una positiva acogida por parte de los y las adolescentes de ambos concejos.

El anuncio llega horas antes de que se celebre un pleno municipal en Llanes, en el que se debatirá una moción del Grupo Socialista en la que se solicita, precisamente, la recuperación el servicio de piscoasesoría infantio-juvenil. Es un asunto que ya se debatió en plenos anteriores y que el equipo de gobierno había anunciado que estaba en preparación.

Sin carácter terapéutico

El servicio tiene como objetivo ofrecer a las personas jóvenes un espacio cercano y accesible donde puedan recibir información, orientación y asesoramiento, sin carácter terapéutico, siendo además un recurso gratuito y de carácter comunitario, pues trabajará en red con el resto de servicios sociales y comunitarios de ambos municipios.

Este servicio, promovido por el Plan de Infancia de Llanes, surge desde la inclusión, con la intención de que todos los niños, niñas y jóvenes accedan a derechos tan importantes como son el derecho a la salud, el derecho a una información de calidad, y el derecho a expresar su opinión y ser escuchado.

El servicio tendrá una duración de tres años, sin posibilidad de prórroga. Habrá dos días de atención al público. Los viernes, el recurso estará ubicado en la villa de Llanes, y los jueves tendrá carácter rotatorio entre Nueva, Posada y Colombres, en función de la demanda.